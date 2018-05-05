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Zeytin Dalı Harekatı'nda 4403 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4403 olduğunu bildirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 4403 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4403 olduğunu bildirdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:14
Zeytin Dalı Harekatı'nda 4403 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4403 olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden 28 Nisan-5 Mayıs'ta düzenlenen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda 2'si lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerce kullanılan 7 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi. Düzenlenen operasyonlarda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Operasyonlarda, 19 piyade tüfeği, 2 AT-4 tanksavar füzesi, birer doçka uçaksavar ve lav silahı ele geçirildi, 22 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 967 kişi yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve operasyonlarda 230 gram uyuşturucu, 24 bin 550 paket kaçak sigara, 390 küçükbaş hayvan ve 14 cep telefonu ele geçirildi.

- Zeytin Dalı Harekatı

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4403 oldu.

Harekat kapsamında bugüne kadar 208 mayın ve bin 134 el yapımı patlayıcı imha edildi.

 

Son Güncelleme: 05.05.2018 17:26
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