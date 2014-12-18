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Zehirli Ayakkabı Derken Şimdi de Zehirli Tişört Vakası

Zehirli ayakkabı şoku atlatılmamışken Türkiye şimdide zehirli tişörtlere savaş halinde.

Zehirli Ayakkabı Derken Şimdi de Zehirli Tişört Vakası

Zehirli ayakkabı şoku atlatılmamışken Türkiye şimdide zehirli tişörtlere savaş halinde.

18 Aralık 2014 Perşembe 11:22
Zehirli Ayakkabı Derken Şimdi de Zehirli Tişört Vakası
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Zehirli ayakabılar ve zehirli cüzdanlardan sonra Antalya'da tişört ithal eden bir firmanın ürünlerinde, kansere neden olduğu belirtilen ‘aromatik amin’ maddesi tespit edildi.

‘Harley Davidson’ baskılı tişört ithal eden bir firmanın ürünlerinde kanserojen ‘aromatik amin’ maddesine rastlandı.

Çin menşeli tişörtlerin Belçika’daki depodan 22 Ekim 2014 tarihinde satın alındığı ve Halkalı Gümrük Müdürlüğü üzerinden firmanın Antalya’daki mağazasına gönderildiği belirlendi. Ancak Gümrük Müdürlüğü’nde alınan numunelerde yapılan ‘azo boyar’ testi ‘olumsuz’ çıktı ve kanserojen madde bulundu. Durum Sağlık Bakanlığı’na iletildi.

Sadece 10 üründe savunması

İthalatçı firma Ant Motor’un yetkilileri ise, olayı doğruladı, ancak ‘aromatik amin’ maddesi tespit edilen ürünlerin piyasaya sürülmediğini savundu. Kanserojen maddenin sadece 10 adet üründe ortaya çıktığını belirten firma yetkilileri, “Tişört, ceket, gömlek gibi 218 parça ürün ithal edildi. Testlerde sadece 10 adet tişörtte bu madde bulundu. Tişörtlerin 2’si gümrükte imha edildi, 8 parça da gümrük gözetiminde tutuluyor. Kanserojen maddeli ürünlerin satılması veya geriye toplatılması gibi bir durum söz konusu değil. Firmamızı zor durumda bırakmak için sanki tüm ürünler böyleymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor” dedi.

Uzun dönem maruz kalınmamalı

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın: “Bu tür kanserojen maddelere uzun dönem maruz kalmak riskli. Ancak ardı ardına yasaklı madde içeren ürünlerin ortaya çıkması, bunların yaygın kullanıldığını gösteriyor. Devlet denetimleri çok sıkı tutmalı.” 
Son Güncelleme: 18.12.2014 11:27
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