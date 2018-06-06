banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95645
ALTIN
191.474
DOLAR
4.5940
STERLİN
6.1672
EURO
5.4057
Kavurucu sıcaklar geliyor
KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR
Balayını cezaevinde geçirecek
BALAYINI CEZAEVİNDE GEÇİRECEK
Dikkat Yarın Elektrik Kesintisi Olacak!
Yarın elektrik kesintisi var...
Bağış yalanı!
BAĞIŞ YALANI!
banner282

Yurt Dışında Yaşayan Türkiyeli Seçmen Yarın Sandık Başına Gidiyor...

KKTC’DE YAŞAYAN TÜRKİYELİ SEÇMEN 16 HAZİRAN’DA OY KULLANACAK

Yurt Dışında Yaşayan Türkiyeli Seçmen Yarın Sandık Başına Gidiyor...

KKTC’DE YAŞAYAN TÜRKİYELİ SEÇMEN 16 HAZİRAN’DA OY KULLANACAK

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:07
Yurt Dışında Yaşayan Türkiyeli Seçmen Yarın Sandık Başına Gidiyor...

KKTC’DE YAŞAYAN TÜRKİYELİ SEÇMEN 16 HAZİRAN’DA OY KULLANACAK


Yurt dışında yaşayan 3 milyondan fazla Türkiyeli seçmen, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yarın sandık başına gidiyor. Yurt dışındaki seçmenler, 19 Haziran'a kadar oylarını kullanabilecek.

TC Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi işliyor.

Cumhurbaşkanı ile milletvekili seçiminin birlikte yapılacağı 24 Haziran'da, 6 cumhurbaşkanı adayı yarışacak, seçime 8 siyasi parti katılacak.

Seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi yarın başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek.

YSK, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında oy kullanacak seçmenler için oy verme saatlerini 09.00-21.00 olarak belirledi.

Temsilciliklerde ve ihtiyaç duyulması halinde diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında sadece seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları oy kullanabilecek.

Yurt dışında kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya getirilecek. Tüm oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek, oy kullanma işleminin sona ermesine kadar muhafaza edilecek. Yurt dışı oyları, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.

60 ÜLKE VE 123 TEMSİLCİLİKTE SANDIK KURULACAK

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmen için 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7-19 Haziran'da azami 13 gün süreyle oy kullandırılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışında 30 Haziran-4 Temmuz'da ve azami 5 gün süre ile oy verilecek. Seçimde bazı ülkelerdeki oy kullanma tarih ve süreleri şöyle:

" Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran (13 gün)

- Danimarka: 9-19 Haziran (11 gün)

- Avustralya: 9-17 Haziran (9 gün)

- Norveç: 14-19 Haziran (6 gün)

banner277
- Belçika, Hollanda, İsviçre: 15-19 Haziran (5 gün)

- Birleşik Krallık: 16-19 Haziran (4 gün)

- KKTC, Kanada, Bulgaristan: 16-18 Haziran (3 gün)

- Çin, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan, İsrail, Ukrayna: 16-17 Haziran (2 gün)

- Azerbaycan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Mısır, Malta, Özbekistan, Sırbistan: 17 Haziran (1 gün)"

GÜMRÜK KAPILARINDA DA OY VERİLEBİLECEK 

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında da verebilecek. Gümrük kapılarında da oy verme işlemi yarın başlayacak. Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.

Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabileceği 34 gümrük kapısı şöyle:

"Karayolu Gümrük Kapıları: Sarp, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Karkamış, Cilvegözü, Öncüpınar, Çobanbey ve Dereköy. Hava limanı gümrük kapıları: Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Çardak, Hasan Polatkan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Süleyman Demirel, Atatürk, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun Çarşamba, Trabzon ve Zonguldak Çaycuma. Liman Gümrük Kapıları: Kuşadası, Ayvalık, Derince, Mersin, Taşucu ve Samsun."

 


banner288
Son Güncelleme: 06.06.2018 14:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fox Tv Spikeri Portakal Ve Sorumlu Müdürü Kumbaracıbaşı Hakkında Soruşturma
Fox Tv Spikeri Portakal Ve Sorumlu Müdürü Kumbaracıbaşı Hakkında Soruşturma
Gurbetçiler yarın sandık başına gidiyor...
Gurbetçiler yarın sandık başına gidiyor...
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı!
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı!
Fatih Portakal hakkında soruşturma açıldı!
Fatih Portakal hakkında soruşturma açıldı!
Teknik Direktör Ümit Kayıhan Vefat Etti!
Teknik Direktör Ümit Kayıhan Vefat Etti!
Türkiye'ye 500 milyon dolar yatırım geliyor...
Türkiye'ye 500 milyon dolar yatırım geliyor...
A Milli Futbol Takımı Rusya ile berabere kaldı!
A Milli Futbol Takımı Rusya ile berabere kaldı!
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih Antalya'da
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih Antalya'da
Çavuşoğlu'ndan “Münbiç Yol Haritası“ Açıklaması!
Çavuşoğlu'ndan “Münbiç Yol Haritası“ Açıklaması!
Ovit Tüneli’nin açılış tarihi belli oldu
Ovit Tüneli’nin açılış tarihi belli oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim