Yurt Dışında Yaşayan Türkiyeli Seçmen Yarın Sandık Başına Gidiyor...

KKTC’DE YAŞAYAN TÜRKİYELİ SEÇMEN 16 HAZİRAN’DA OY KULLANACAK
24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmen için 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7-19 Haziran'da azami 13 gün süreyle oy kullandırılacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışında 30 Haziran-4 Temmuz'da ve azami 5 gün süre ile oy verilecek. Seçimde bazı ülkelerdeki oy kullanma tarih ve süreleri şöyle:
" Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran (13 gün)
- Danimarka: 9-19 Haziran (11 gün)
- Avustralya: 9-17 Haziran (9 gün)
- Norveç: 14-19 Haziran (6 gün)
- Birleşik Krallık: 16-19 Haziran (4 gün)
- KKTC, Kanada, Bulgaristan: 16-18 Haziran (3 gün)
- Çin, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan, İsrail, Ukrayna: 16-17 Haziran (2 gün)
- Azerbaycan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Mısır, Malta, Özbekistan, Sırbistan: 17 Haziran (1 gün)"
GÜMRÜK KAPILARINDA DA OY VERİLEBİLECEK
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında da verebilecek. Gümrük kapılarında da oy verme işlemi yarın başlayacak. Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.
Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabileceği 34 gümrük kapısı şöyle:
"Karayolu Gümrük Kapıları: Sarp, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Karkamış, Cilvegözü, Öncüpınar, Çobanbey ve Dereköy. Hava limanı gümrük kapıları: Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Çardak, Hasan Polatkan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Süleyman Demirel, Atatürk, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun Çarşamba, Trabzon ve Zonguldak Çaycuma. Liman Gümrük Kapıları: Kuşadası, Ayvalık, Derince, Mersin, Taşucu ve Samsun."