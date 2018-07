Yunanistan\'daki Orman Yangını İçin İzmir’de Uçaklar Bekliyor

TBMM, 24 Temmuz 17 (.): Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan\'daki orman yangınıyla ilgili, "Mevkidaşımla konuştum. İzmir\'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil." dedi.

Pakdemirli, Meclis\'te basın mensuplarının sorusu üzerine, Yunanistan\'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçramasıyla ilgili Yunan mevkidaşı ile görüştüğünü ve şu an herhangi bir ihtiyacın bulunmadığı yanıtını aldığını söyledi.

Yangın söndürme uçaklarının her ihtimale karşı İzmir\'de konuşlu halde bekletildiğini belirten Pakdemirli, "Mevkidaşımla konuştum. İzmir\'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil. Talep gelmesi halinde 45 dakika mesafedeyiz, anında müdahaleye hazırız." diye konuştu.

(AA/TUĞ/ŞEB)