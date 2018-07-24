banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94772
ALTIN
193.294
DOLAR
4.8958
STERLİN
6.4116
EURO
5.7329
Bafra ve Haspolat'da hırsızlık
BAFRA VE HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
Güzelyurt’ta uyuşturucu
GÜZELYURT’TA UYUŞTURUCU
Tacizci askerler tutuklu yargılanacak
TACİZCİ ASKERLER TUTUKLU YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282

Yunanistan\'daki Orman Yangını İçin İzmir’de Uçaklar Bekliyor

TBMM, 24 Temmuz 17 (.): Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan\'daki orman yangınıyla ilgili,

Yunanistan\'daki Orman Yangını İçin İzmir’de Uçaklar Bekliyor

TBMM, 24 Temmuz 17 (.): Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan\'daki orman yangınıyla ilgili,

24 Temmuz 2018 Salı 10:58
Yunanistan\'daki Orman Yangını İçin İzmir’de Uçaklar Bekliyor
TBMM, 24 Temmuz 17 (.): Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan\'daki orman yangınıyla ilgili, "Mevkidaşımla konuştum. İzmir\'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil." dedi.
Pakdemirli, Meclis\'te basın mensuplarının sorusu üzerine, Yunanistan\'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçramasıyla ilgili Yunan mevkidaşı ile görüştüğünü ve şu an herhangi bir ihtiyacın bulunmadığı yanıtını aldığını söyledi.
Yangın söndürme uçaklarının her ihtimale karşı İzmir\'de konuşlu halde bekletildiğini belirten Pakdemirli, "Mevkidaşımla konuştum. İzmir\'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil. Talep gelmesi halinde 45 dakika mesafedeyiz, anında müdahaleye hazırız." diye konuştu. 
(AA/TUĞ/ŞEB)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pasif Sigara Dumanındaki Kimyasallardan 70'i Kanserojen
Pasif Sigara Dumanındaki Kimyasallardan 70'i Kanserojen
Başkent'te feci kaza: 4 ölü
Başkent'te feci kaza: 4 ölü
Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!
Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!
Türkiye'den Yunanistan'a 'yardıma hazırız' mesajı
Türkiye'den Yunanistan'a 'yardıma hazırız' mesajı
Çavuşoğlu yangın nedeniyle Yunan mevkidaşını aradı
Çavuşoğlu yangın nedeniyle Yunan mevkidaşını aradı
Kaçış için saklamışlar! 'Kedicikler'in yataklarının altından çıktı...
Kaçış için saklamışlar! 'Kedicikler'in yataklarının altından çıktı...
Türkiye’de bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda kabul edildi
Türkiye’de bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda kabul edildi
Beren Saat, Yabancı Hayranının "Müslüman mısın" Sorusuna "Evet Müslüman Doğdum" Cevabını Verdi
Beren Saat, Yabancı Hayranının "Müslüman mısın" Sorusuna "Evet Müslüman Doğdum" Cevabını Verdi
Sürüye Yıldırım Düşünce 74 Koyun Telef Oldu
Sürüye Yıldırım Düşünce 74 Koyun Telef Oldu
Mustafa Ceceli'ye darbe üstüne darbe!
Mustafa Ceceli'ye darbe üstüne darbe!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim