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Yunanistan Savunma Bakanı, TC Milli Savunma Bakanı Akar'ı Yunanistan'a davet etti

Yunanistan Savunma Bakanı, TC Milli Savunma Bakanı Akar'ı Yunanistan'a davet etti

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:38
Yunanistan Savunma Bakanı, TC Milli Savunma Bakanı Akar'ı Yunanistan'a davet etti

Yunanistan Savunma Bakanı PanosKammenos'un, Türkiye'de tutuklu yargılanan 2 Yunan askerin tahliye edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet ettiği bildirildi. 

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin dün tahliye edilmesinin ardından Kammenos'un Akar'ı telefonla aradığı belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanı PanosKammenos, Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda konuştu. Kendisine iki Yunan askerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve onu resmi ziyaret için Yunanistan'a davet etti."
 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 11:05
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