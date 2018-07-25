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Yunanistan İçin Yapılan "Oh Olsun" Yorumları Tepki Çekti

Yunanistan'da en az 77 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan yorumlar 'pes' dedirtti.

Yunanistan İçin Yapılan "Oh Olsun" Yorumları Tepki Çekti

Yunanistan'da en az 77 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan yorumlar 'pes' dedirtti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:58
Yunanistan İçin Yapılan "Oh Olsun" Yorumları Tepki Çekti

Yunanistan İçin Yapılan "Oh Olsun" Yorumları Tepki Çekti

Yunanistan'da en az 77 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan yorumlar 'pes' dedirtti.

Yunanistan'da başkent Atina yakınlarında çıkan yangınlarda en az 77 kişi hayatını kaybetti. Faciaya tanık olanlar yaşanan dramı anlatırken olayın korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Türkiye ise Komşusunun yaşadığı acıya sessiz kalmadı.

ERDOĞAN, ÇİPRAS'I ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat Çipras'ı arayıp 'geçmiş olsun' ve 'başsağlığı' diledi ve Türkiye'nin Komşu'suna yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan mevkidaşını aradı, "Yardıma hazırız" dedi.

KOMŞU İÇİN TEK YÜREK

Başta Twitter olmak üzere sosyal medyada; ünlü isimlerden, belediyelerin hesaplarına neredeyse tüm spor kulüplerinden, siyasi liderlere Türkiye, komşusunun kayıpları için tek yürek oldu.

KAN DONDURAN YORUMLAR

Ancak bazı hesaplardan yapılan paylaşımlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

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