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Yunanistan'a Firar Eden Askerlerin Yargılanması Devam Ediyor...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılanmasına devam ediliyor.

Yunanistan'a Firar Eden Askerlerin Yargılanması Devam Ediyor...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılanmasına devam ediliyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:21
Yunanistan'a Firar Eden Askerlerin Yargılanması Devam Ediyor...

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılanmasına devam ediliyor.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 9'u tutuklu ve 2 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. 
Duruşma, celse arasında çağrılan tanıkların dinlenmesiyle başladı.
Tanık İsmail Ravlı ifadesinde, darbe girişimi sırasında olaya katılanlardan hiçbiri ile iletişime geçmediğini belirterek,  ''Sadece yüzbaşı Ercan Çalışkan'ı ilk olarak saat 22:00 gibi aradım. Herhangi bir uçuş olup olmadığını sordu, ben de yok dedim daha sonra tam olarak hatırlamıyorum ama saat 00.01- 00.02 gibi hızlı iletişime geçmek için cep telefonundan ulaştım. Tekrar bir uçuşun olup olmadığını sordu, ben de yine yok cevabını verdim." dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Ali Aktürk, tanık sıfatıyla dinlendi.
Tanık Aktürk, ''O tarihte (15 Temmuz) henüz 1 aylık olarak atanmış olduğum alay komutanlığı yardımcılığı (4. Kara havacılık) yapıyordum. Haziran sonunda görevlendirildim. Bayramdan dolayı ve eşimin de bayram iznine çıkacağı için izin kullanmak istedim. Ama Alay komutanı izne çıkacağını söylediği için iznim kabul görmedi. Ben yine ısrar üzerine izne çıkmak istedim ama yine kabul görülmedi. Bayramdan sonra mesaiye başladığımızda ise gün içerisinde mesai sonrası alayda kalıp evrakları toplardık. O gün de alayda kalıp evrakları toplamaya çalışıyordum, Davut Uçum'un telaşlı bir şekilde gidip geldiğini fark ettim. Ben de sordum, 'Ankara’dan haber geldi, acil bir uçuşun olması gerektiğini söyledi' ben de bir personel olduğum için acil bir durum olduğunu anladım ve uçuşu ben yaparım, helikopteri ben çalıştırırım dedim." diye konuştu.
Görevinden dolayı herhangi bir anormal durum algılayamadığını, sadece acil bir durum olduğu için uçuşu kendisinin yaptığını anlatan Aktürk, uçuş saatini net olarak hatırlamadığını ama saatin 21:00 civarında olduğunu, İzmir'e geçtiklerini ifade ederek, helikopterde sadece iki pilot, kendisi ve Davut Uçum'un olduğunu söyledi.
Mahkeme Başkanının, ''15 Temmuz öncesi herhangi bir istisna durum var mıydı?'' sorusuna tanık Aktürk, hatırlayamadığını iddia etti. Mahkeme Başkanı, ''15 Temmuz öncesi kimseyi izinden çağırdınız mı? O gece uçuş yasağı var mıydı? sorularına ise "Çağırmadım ama net olarak hatırlamıyorum. Uçuş yasağının olup olmadığını bilmiyorum'' cevabını verdi.
Duruşmada, diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından sanık ve avukatların talepleri alınıyor.
 


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Son Güncelleme: 16.07.2018 20:30
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