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Yunanistan'a Firar Eden Askerlerin Yargılandığı Davada Ara Karar

Yunanistan'a Firar Eden Askerlerin Yargılandığı Davada Ara Karar

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:05
Yunanistan'a Firar Eden Askerlerin Yargılandığı Davada Ara Karar

MAHKEME, ESKİ 19 HAVACI ASKERİN YARGILANDIĞI DAVADA, TUTUKLU BİR SANIĞIN ADLİ KONTROLLE TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

TUTUKLU 9 SANIĞIN BU HALLERİNİN DEVAMINA HÜKMEDEN MAHKEME, DURUŞMAYI 7 KASIM'A ERTELEDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek, İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılandığı davada, bir tutuklu sanık tahliye edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 10'u tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar ve avukatları, tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti tutuklu sanık Ferit Gök'ün, üzerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalini göz önüne alarak adli kontrolle tahliye edilmesine karar verdi. Heyet, adli kontrol kapsamında sanığın yurt dışına çıkışına yasak koyarken, haftada 3 gün karakola giderek imza atmasına hükmetti.

Heyet, Yunanistan'a kaçan 8 askerin de infazının beklenilmesini kararlaştırdı.

Tutuklu sanıklar Fatih Mandacı, Mahmut Küçüközer, Halil Can Akbaş, Hüseyin Pehlivan, Mehmet Güngör, Osman Gider, Rıfat Çelik, Salih Kukudasoğlu ve Talip Güler'in de bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Kasım'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, darbe faaliyetine katıldıkları ve daha sonra Yunanistan'a kaçtıkları öne sürülen firari eski binbaşılar Ahmet Güzel ve GençayBöyük, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Karagül ve Mesut Fırat ile eski Yarbay Talip Güler, eski üsteğmenler Salih Kukudasoğlu ve Osman Gider, eski teğmenler Fatih Mandacı, Ferit Gök, Halil Can Akbaş ve Hüseyin Pehlivan, eski astsubaylar Rıfat Çelik ve Mehmet Güngör ile tutuksuz Mahmut Küçüközer ve İsmail Yılmaz, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Tüm sanıklar hakkında, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, 6 sanık hakkında ayrıca, ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 19,5 yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Yunanistan'a askeri helikopterle kaçan ve haklarında ''gıyabi tutuklama'' kararı verilen firari 8 sanık için ayrıca ''kasten öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile Askeri Ceza Kanunu'nda da yer alan "yabancı memlekete firar", "askeri eşyayı kasten tahrip etmek" ve "askeri eşyayı çalmak" suçlarından da 9 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, söz konusu alaydan havalanan (14306 kuyruk numaralı) bir helikopterin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmaya giden timlerin intikalinde görev yaptığının tespit edildiği aktarılarak, Muğla'da yargılanan sanıkların cezalandırıldığı belirtiliyor.

YUNANİSTAN, İADE ETMEMİŞTİ

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve bu ülkenin yüksek mahkemesince Türkiye'ye iade edilmemelerine karar verilen firari 8 subayla ilgili İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, gıyabi tutuklama kararı çıkartmıştı.

Hakimlik ayrıca, sanık askerlerle ilgili Interpol'de Kırmızı Bülten çıkarılması için ilgili makama yazı yazılmasını da karara bağlamıştı. Darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan binbaşılar Ahmet Güzel ve Gencay Büyük, yüzbaşılar Abdullah Yetik, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan ve Feridun Çoban ile astsubaylar Mesut Fırat ve Bilal Kurugül ile ilgili karar veren Yunanistan Yüksek Mahkemesi, bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetmişti.


Son Güncelleme: 26.09.2018 15:28
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