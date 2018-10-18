Yunan Savaş Gemisinden Türk Araştırma Gemisine Taciz

Ankara, 18 Ekim 18 : Doğu Akdeniz\'de çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisini taciz eden Yunanistan\'a ait fırkateyn, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından engellendi.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi, dün akşamdan itibaren, Doğu Akdeniz\'de önceden ilan edilen Türkiye\'ye ait Güzelyurt Araştırma Sahası\'nda çalışmalarına başladı.

Gemi, sabah saatlerindeki çalışmaları sırasında, Yunanistan\'a ait fırkateyn tarafından taciz edildi. Bunun üzerine, bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, araştırma gemisini uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı olarak taciz eden Yunan gemisinin faaliyetini önledi.

Araştırma gemisinin çalışmalarının Türkiye\'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatleri doğrultusunda güvenli ve iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde devam ettiğini belirten yetkililer, çevre denizlerdeki faaliyetlerin daima komşuların hak ve hukukuna saygılı, ancak aynı zamanda hakların korunması noktasında da duyarlı ve kararlı olarak planlandığı şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

(AA/FG)