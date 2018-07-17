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Yunan askerlerin tutukluluğuna devam kararı

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin, bu hallerinin devamına hükmedildi.

Yunan askerlerin tutukluluğuna devam kararı

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin, bu hallerinin devamına hükmedildi.

17 Temmuz 2018 Salı 15:17
Yunan askerlerin tutukluluğuna devam kararı

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin, bu hallerinin devamına hükmedildi.
2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan duruşma için Teğmen AggelosMitretodis ile Astsubay Çavuş DimitrosKouklatzis, Edirne F Tipi Cezaevi'nden güvenlik önlemleri eşliğinde Edirne Adliyesi'ne getirildi.
Duruşmaya, tutuklu askerlerin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel de katıldı. Mitretodis ve Kouklatzis de savunmalarında sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ileri sürerek, tahliyelerini talep etti.
Hakimlik, "atılı suçun kanunda öngörülen cezanın üst sınırının 5 yıl oluşu da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve koruma tedbirlerinden umulan faydanın adli kontrol hükümleriyle sağlanamayacağı değerlendirilerek, soruşturma dosyasının geldiği aşama itibarıyla tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı" gerekçesiyle askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
OLAY
Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan 2 asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.
Hakimlik, 2 Mart'ta Teğmen AggelosMitretodis ile Astsubay Çavuş DimitrosKouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.
İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.
 

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Son Güncelleme: 17.07.2018 18:49
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