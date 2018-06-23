Yunan Askerleri Türk Kaptana Ateş Açtı!
7 Suriyeliyi yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmek istediği iddia edilen Türk kaptana Yunan askerleri ateş açtı, kaptan yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan 7 Suriyeliyi sürat teknesiyle götürdüğü belirtilen Türk kaptanın, Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi. Yakalanan Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos adası) hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.
YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN UYARISINA RAĞMEN TEKNE DURMADI
YARALANAN KAPTAN VE 7 SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI
Yaralı yakalanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Türk kaptan, tekne ve yara almadan kurtulan 7 Suriyeli kaçak, gözaltına alındı. Tekne, İstanköy Limanı'na çekildi. Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı belirtildi.
Öte yandan; olay sırasında denizde yaşanan kovalamaca, Akyarlar sahilinden kamerası tarafından görüntülendi.