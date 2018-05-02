Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104726
ALTIN
175.193
DOLAR
4.1572
STERLİN
5.6736
EURO
4.9751
Katil ülkemize kaçak geldi
KATİL ÜLKEMİZE KAÇAK GELDİ
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Gazimağusa’da kaza
GAZİMAĞUSA’DA KAZA
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Katil ülkemize kaçak geldi
Kapat

Yükseköğretim İstatistikleri Açıklandı!

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de 2017-2018 öğretim yılında üniversitelerde 7 milyon 560 bin 371 öğrenci eğitim alıyor.

Yükseköğretim İstatistikleri Açıklandı!

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de 2017-2018 öğretim yılında üniversitelerde 7 milyon 560 bin 371 öğrenci eğitim alıyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:13
Yükseköğretim İstatistikleri Açıklandı!

 Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de 2017-2018 öğretim yılında üniversitelerde 7 milyon 560 bin 371 öğrenci eğitim alıyor.

 

YÖK 2017-2018 öğretim dönemine ait yükseköğretim istatistikleri yayımlandı.

 

Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 151 bin 763 olan akademisyen sayısı bu yıl 158 bin 98 oldu. Akademisyenlerin 24 bin 640'ı profesör, 14 bin 456'sı doçent, 37 bin 520'si doktor öğretim üyesi, 35 bin 484'ü öğretim görevlisi, 45 bin 998'i araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Akademisyenlerin 70 bin 235'i kadın, 87 bin 863'ü ise erkek öğretim üyelerinden oluşuyor.

 

Üniversitelerde görev yapan kadın akademisyenlerin 7 bin 696'sını profesörler, 5 bin 611'ini doçentler, 15 bin 932'sini doktor öğretim üyeleri, 17 bin 806'sını öğretim görevlileri ve 23 bin 190'ını da araştırma görevlileri oluşturuyor.

 

Erkek akademisyenlerin 16 bin 944'ü profesör, 8 bin 845'i doçent, 21 bin 588'i doktor öğretim üyesi, 17 bin 678'i öğretim görevlisi ve 22 bin 808'i ise araştırma görevlisi olarak hizmet veriyor.

 

EN FAZLA KAYIT DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE

 

Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısı, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 7 milyon 198 bin 987 iken bu rakam yeni eğitim öğretim yılında 7 milyon 560 bin 371'e yükseldi.

 

Öğrencilerden 6 milyon 963 bin 903'ü devlet, 589 bin 307'si vakıf üniversitelerinde, 7 bin 161'i de vakıf meslek yüksekokullarında öğrenimine devam ediyor.

 

Üniversite öğrencilerinin 4 milyon 47 bin 302'si erkek, 3 milyon 513 bin 69'unu kız öğrenciler oluşturuyor.

 

Üniversitelere 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran 1 milyon 382 bin 589 öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerden 1 milyon 223 bin 176'sı devlet, 157 bin 38'i vakıf üniversitelerinde, 2 bin 375'i ise vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor.

Son Güncelleme: 02.05.2018 21:00
Anahtar Kelimeler:
YokYükseköğretimİstatistikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de imzayla Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi tamamlandı
Türkiye’de imzayla Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi tamamlandı
HDP Eş Başkanı Temelli: “Selahattin Demirtaş'ın adaylığında büyük bir oydaşma var”
HDP Eş Başkanı Temelli: “Selahattin Demirtaş'ın adaylığında büyük bir oydaşma var”
Serdar Kurtuluş gene başkan seçildi...
Serdar Kurtuluş gene başkan seçildi...
“Şener'in CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Olması CHP'lileri Çıldırtır“
“Şener'in CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Olması CHP'lileri Çıldırtır“
Sigara Ve Obezite Astımın Kontrolünü Zorlaştırıyor...
Sigara Ve Obezite Astımın Kontrolünü Zorlaştırıyor...
Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Adaylığı Başvurusu Yaptı!
Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Adaylığı Başvurusu Yaptı!
AA Fetö'nün Abd'deki İki Elebaşını Görüntüledi!
AA Fetö'nün Abd'deki İki Elebaşını Görüntüledi!
AA Finans'ın Nisan Ayı “Enflasyon Beklenti Anketi“ Sonuçlandı!
AA Finans'ın Nisan Ayı “Enflasyon Beklenti Anketi“ Sonuçlandı!
Orgeneral Akar Güney Kore Savunma Bakanı İle Görüştü!
Orgeneral Akar Güney Kore Savunma Bakanı İle Görüştü!
İKB'den Türkiye'nin Büyümesine Destek!
İKB'den Türkiye'nin Büyümesine Destek!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim