Yüksek D Vitamini Seviyesi Kişileri Formda Tutuyor





Ankara, 31 Ekim 18 : Yüksek D vitamini seviyesinin kişileri daha formda tuttuğu belirlendi."Live Science" internet sayfasında yayınlanan çalışmada, yüksek D vitamini seviyesinin, aerobik dayanıklılık düzeyinin bir ölçüsü olan kardiyorespiratuar zindeliği (fitnes) (CRF) artırdığı belirtildi.Araştırmacılar, ABD\'de 2001-2004 yılları arasında ulusal bir sağlık araştırmasına katılan 20-49 yaşındaki yaklaşık 2 bin kişiden alınan bilgileri analiz etti.Katılımcıların kanlarındaki D vitamini düzeyleri ve vücutlarının egzersiz sırasında kullanabileceği maksimum oksijen hacmi (VO2Max) ölçüldü.Katılımcıları, vücutlarındaki D vitamini seviyelerine göre beşe ayıran araştırmacılar, D vitamini düzeyi en yüksek olanların VO2Max değerinin, en düşük olanlardan yaklaşık 3 birim daha yüksek olduğunu tespit etti.Çalışmada, daha yüksek bir VO2\'nin daha fazla kardiyorespiratuar zindelik kazandırdığı ifade edildi.Araştırmacılar ayrıca D vitamini seviyeleri arttıkça VO2max\'ın da arttığını ortaya koydu.Çalışmanın sonuçları "EuropeanJournal of PreventiveCardiology" dergisinde yayımlandı.(AA/ÖZ/ŞEB)