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YSK: Sandıkların yüzde 100'ü sisteme girildi

YSK Başkanı Güven, sandıkların yüzde 100'ünün sisteme girildiğini ve tüm siyasi partilerle paylaşıldığını açıkladı.

YSK: Sandıkların yüzde 100'ü sisteme girildi

YSK Başkanı Güven, sandıkların yüzde 100'ünün sisteme girildiğini ve tüm siyasi partilerle paylaşıldığını açıkladı.

26 Haziran 2018 Salı 14:50
YSK: Sandıkların yüzde 100'ü sisteme girildi

YSK: Sandıkların yüzde 100'ü sisteme girildi

YSK Başkanı Güven, sandıkların yüzde 100'ünün sisteme girildiğini ve tüm siyasi partilerle paylaşıldığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimleriyle ilgili sisteme girilmeyen hiçbir sandık sonucu bulunmadığını, sonuçların tüm siyasi partilerle de paylaşıldığını söyledi.

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Güven, kurul çıkışında gazetecilerin soruları üzerine sandık sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sadi Güven, "Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında ve gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık sonucu yoktur. Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde yüz olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık" dedi.

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