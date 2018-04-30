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YSK Başkanı Güven'den partilere çağrı...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşma sağladık, halk eğitimlerde eğitim veriyoruz. Partiler üyelerini göndersinler, eğitim verelim" dedi.

YSK Başkanı Güven'den partilere çağrı...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşma sağladık, halk eğitimlerde eğitim veriyoruz. Partiler üyelerini göndersinler, eğitim verelim" dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:18
YSK Başkanı Güven'den partilere çağrı...

YSK Başkanı Güven'den partilere çağrı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşma sağladık, halk eğitimlerde eğitim veriyoruz. Partiler üyelerini göndersinler, eğitim verelim" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erken seçim sürecine ilişkin açıklamada bulunan Güven, erken seçim takviminin tamamlandığını anımsatarak, takvime uygun olarak genelgelerin yayımlanmaya devam edeceğini belirtti.

Takvimle alakalı olarak yasanın gereğini yerine getirdiklerini ifade eden Güven, 'Çok kısa bir süre içinde bize bu görev verildi, bir gün sonra seçim takvimini yayımladık. Süre çok kısa, yapılanmak çok zor, hata yapmayacak şekilde yapılanmak gerekir' diye konuştu.

'EN BÜYÜK GÖREV SİYASİ PARTİLERE DÜŞÜYOR'

Seçim güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Güven, son 5 seçimde Türkiye'de oy kullanılan 160 bin 70 sandığın tüm sonuçlarını ıslak imzalı olarak sisteme yüklediklerinin altını çizerek, 'Bugüne kadar bunların değiştirildiği yolunda bize herhangi bir itiraz gelmedi. Seçim güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alıyoruz. Burada en büyük görev siyasi partilere düşüyor. Siyasi partilere her seçim döneminde sandık kurulu başkanlarını eğittiğimiz gibi sandığa verilecek üyelerin de eğitilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşma sağladık, halk eğitimlerde eğitim veriyoruz. Partiler üyelerini göndersinler, eğitim verelim. Türkiye'de seçim başlamadan seçim sonuçları üzerinden algı oluşturmaya gerek yok. Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok. Biz her türlü tedbirleri alıyoruz' dedi.

Anahtar Kelimeler:
YSKPARTİLEREÇağrı
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