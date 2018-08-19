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Yollar kan gölüne döndü!

İstanbul,İzmir  otobanı Yalova Altınova ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Yollar kan gölüne döndü!

İstanbul,İzmir  otobanı Yalova Altınova ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

19 Ağustos 2018 Pazar 23:24
Yollar kan gölüne döndü!

İstanbul,İzmir  otobanı Yalova Altınova ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre,İzmir-İstanbul Otoyolunda Bursa 'dan İstanbul istikametine seyreden Sinan Erdoğan (35) idaresindeki 17 AAL 281 plakalı otomobil Altınova çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. 

Kazada sürücü Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Erdoğan (1) Utku Erdoğan (7) ve Müyesser Erdoğan (37) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Hastanede tedavi altına alınan Umut ile Utku Erdoğan doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan anne Müyesser Erdoğan'ın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 

Polis, Jandarma ve savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Son Güncelleme: 19.08.2018 23:33
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