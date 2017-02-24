Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Şubat 2017 Cuma 20:46

Yolcusu Rahatsızlanan Uçak, Acil İniş Yaptı!

Yolcusu Rahatsızlanan Uçak, Acil İniş Yaptı!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Yolcusu Rahatsızlanan Uçak, Acil İniş Yaptı!
Almanya'dan İzmir'e gelen özel bir havayoluna ait uçak, yolculardan 86 yaşındaki Hasan Deveci rahatsızlanınca Çanakkale Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan Deveci'nin duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

Almanya’dan İzmir’e yolcu taşıyan özel bir havayoluna ait uçakta seyahat eden Hasan Deveci rahatsızlandı. Uçağın pilotu kuleyle temasa geçerek Çanakkale Havalimanı’na acil iniş yaptı. Hasan Deveci, apronda hazır bekletilen ambulansa alınarak Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Aile Yemekleri"nin Önemi "Aile Yemekleri"nin Önemi
Eğrelti Otuyla Suyu Arıttı... Eğrelti Otuyla Suyu Arıttı...
Fırat Kalkanı'nda Bab Ele Geçirildi Fırat Kalkanı'nda Bab Ele Geçirildi
Fırat Kalkanı HarekÂtı’nda 56 Terörist Etkisiz Hale Getirildi Fırat Kalkanı HarekÂtı’nda 56 Terörist Etkisiz...
Fatma Girik: "Sağlığım Çok İyi" Fatma Girik: "Sağlığım Çok İyi"
Yıldırım: “Anlaşma Olacaksa Dört Özgürlük Sağlanmalı…” Yıldırım: “Anlaşma Olacaksa Dört Özgürlük...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

"Aile Yemekleri"nin Önemi
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuran Erol, aile yemeklerine ayrılan zaman...

Haberi Oku