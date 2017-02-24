Yolcusu Rahatsızlanan Uçak, Acil İniş Yaptı!

Almanya’dan İzmir’e yolcu taşıyan özel bir havayoluna ait uçakta seyahat eden Hasan Deveci rahatsızlandı. Uçağın pilotu kuleyle temasa geçerek Çanakkale Havalimanı’na acil iniş yaptı. Hasan Deveci, apronda hazır bekletilen ambulansa alınarak Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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