Yolcu treni raydan çıktı

İstanbul-Kapıkule seferini yapan trenin bir vagonu raydan çıktı. Yaralılar olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Tekirdağ'da Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu raydan çıkarak devrildi, olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Kaza, Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu raydan çıkarak devrildi.

Devrilen vagonda yaralılar olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

"Yaralıları tahliye ettik, ölüler var"

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan kazayla ilgili yaptığı açıklamada,

"Yaralılarımızın büyük kısmını bölgeden tahliye ettik, ölüler var, şu an bir rakam veremiyorum. Aşırı yağışlardan kaynaklanan bir kaza olduğu yönünde bilgiler var. Bakanlık bu konuda kısa süre sonra bir açıklama yapacak" dedi.

Bu arada, bölgeye Sağlık Bakanlığı hava ambulanslarının da intikal ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ve de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı telefonla aradı.

Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

Başbakan Binali Yıldırım da tren kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ve Vali Ceylan'dan bilgi aldı.

Aşırı yağış nedeniyle raydan çıktı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'dan yola çıkarak olay yerine hareket etti.

Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, tren, aşırı yağış nedeniyle menfez altındaki toprağın boşalması sonucu raydan çıktı.

Yine bakanlığın açıklamasında trende kayıtlı 360 yolcunun olduğu belirtildi.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerince, kazada yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.