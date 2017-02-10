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10 Şubat 2017 Cuma 15:25

Yolcu Kriz Geçirdi Uçak Geri Döndü

Yolcu Kriz Geçirdi Uçak Geri Döndü
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Yolcu Kriz Geçirdi Uçak Geri Döndü
İstanbul-Kazablanka seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)'na ait uçak, bir yolcunun panik atak krizi geçirmesi üzerine pist başından geri döndü.Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-617 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı 339 yolcusuyla Atatürk Havalimanı'ndan Kazablanka seferini yapmak üzere pist başına hareket etmeye başladı.

Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu, panik atak krizi geçirdi. Kriz geçiren Fas uyruklu yolcuya ilk müdahele uçakta kabin ekibi tarafından yapılırken, uçağın pilotu pist başında geri dönme kararı aldı. THY uçağı panik atak krizi geçiren yolcunun aşağıya indirilmesinden sonra 2 saat gecikmeli havalandı.



 
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