banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89898
ALTIN
193.922
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4048
EURO
5.6556
42 bin dolar nakit parayla çıkış yapmaya çalıştı
42 BİN DOLAR İLE YAKALANDI
Misafirliğe gittikleri evi soydular
MİSAFİRLİĞE GİTTİKLERİ EVİ SOYDULAR
Umut tacirleri yakalandı
UMUT TACİRLERİ YAKALANDI
Şantaj meselesinde yeni tutuklu
ŞANTAJ MESELESİNDE YENİ TUTUKLU
banner282

YÖK üyeliğine ve 6 üniversite rektör ataması

6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖK üyeliğine ve 6 üniversite rektör ataması

6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:14
YÖK üyeliğine ve 6 üniversite rektör ataması

YÖK üyeliğine ve 6 üniversite rektör ataması

6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ve altı üniversiteye atamalar yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yer aldı.

YÖK üyeliğine Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Akın Levent, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatih Savaşan, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar atandı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teröristlerin silahında kan donduran detay!
Teröristlerin silahında kan donduran detay!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler İçin Kur'an-ı Kerim Okudu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler İçin Kur'an-ı Kerim Okudu!
Türkiye’de 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı!
Türkiye’de 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı!
Adnan Oktar'ın adamları liseli kızları böyle tuzağa düşürüyormuş!
Adnan Oktar'ın adamları liseli kızları böyle tuzağa düşürüyormuş!
Ömer Halisdemir'İn eşi ilk kez anlattı
Ömer Halisdemir'İn eşi ilk kez anlattı
"TBMM Başkanı Yıldırım: “Amacımız 15 Temmuz Ruhunu Canlı Tutmak”
"TBMM Başkanı Yıldırım: “Amacımız 15 Temmuz Ruhunu Canlı Tutmak”
Türkiye’de Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına Bağlandı!
Türkiye’de Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına Bağlandı!
Türkiye'nin en uzun gecesinde neler yaşandı?
Türkiye'nin en uzun gecesinde neler yaşandı?
YAŞ yeniden düzenlendi
YAŞ yeniden düzenlendi
Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim