YÖK'ten Fransızca Bölümlerine Kısıtlama!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim kurumları bünyesindeki henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine, yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci yerleştirilmemesini kararlaştırdı.

YÖK'ten edinilen bilgiye göre, henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine yönelik "kısıtlama kararının" alınmasında özellikle "mezun-istihdam ilişkisi" ve Fransa ile "mütekabiliyet" konusu etkili oldu.

Fransa'da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkoloji bölümü bulunmuyor.

YÖK yetkilileri, Türkiye’de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümü ve programı sayısının 16 olduğunu bildirdi. Yetkililer, bunlardan 12'sinin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü, 4'ünün Fransızca öğretmenliği bölümü olduğunu belirtti.

Bu kapsamda aralarında Aksaray, Akdeniz, Ankara Sosyal Bilimler, Çankırı Karatekin, İstanbul Medeniyet, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Mersin ve Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinin de bulunduğu 16 üniversitenin Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine öğrenci alınmayacak.

Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren 19 Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü ve programı bulunuyor.

Öğrencisi bulunan mevcut bölümler, eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek.

