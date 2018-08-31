YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI, ÖSYM'NİN "SONUC.OSYM.GOV.TR" İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLANDI



KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 3-7 EYLÜL, ELEKTRONİK KAYITLAR İSE 3-5 EYLÜL ARASINDA YAPILACAK



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda 2018-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanan yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.



YKS sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak. Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.



