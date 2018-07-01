YKS'nin İkinci Oturumu Sona Erdi!

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 13.15'te sona erdi.

AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sınava alındı.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltildi. AYT, 180 dakika sürdü.

YKS'nın üçüncü ve son oturumu olan ve 131 bin 453 adayın başvurduğu Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak adaylar, 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

