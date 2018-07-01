banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0447
EURO
5.3587
Hırsız kameraya yakalandı
HIRSIZ KAMERAYA YAKALANDI
Yasadışı kumar oynatan 1 kişi tutuklandı
26 YAŞINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa’da kundaklama
GAZİMAĞUSA'DA KUNDAKLAMA
Aşıları ihmal etmeyin çağrısı
AŞILARI İHMAL ETMEYİN ÇAĞRISI
banner282
Flaş Haber
Gazimağusa’da kavga
Kapat

YKS'nin İkinci Oturumu Sona Erdi!

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 13.15'te sona erdi.

YKS'nin İkinci Oturumu Sona Erdi!

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 13.15'te sona erdi.

01 Temmuz 2018 Pazar 11:03
YKS'nin İkinci Oturumu Sona Erdi!

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 13.15'te sona erdi.
AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sınava alındı.
AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltildi. AYT, 180 dakika sürdü.
YKS'nın üçüncü ve son oturumu olan ve 131 bin 453 adayın başvurduğu Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak adaylar, 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.
 

banner288
Son Güncelleme: 01.07.2018 14:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCG Gediz, Kuzey Kutup Dairesi'nde
TCG Gediz, Kuzey Kutup Dairesi'nde
TSK Münbiç'te devriye faaliyetlerini sürdürüyor
TSK Münbiç'te devriye faaliyetlerini sürdürüyor
Yks Sınavı 2. Bölümü Bugün
Yks Sınavı 2. Bölümü Bugün
Survivor'da kim elendi?
Survivor'da kim elendi?
İsmail Saymaz'dan anlamlı tepki
İsmail Saymaz'dan anlamlı tepki
Dün yakalanmışlardı! Bakın kim çıktılar?
Dün yakalanmışlardı! Bakın kim çıktılar?
Sevgilisinden romantik jest
Sevgilisinden romantik jest
Pelin Akil-Anıl Altan'ın romantik tatili
Pelin Akil-Anıl Altan'ın romantik tatili
Cinayete kurban giden Eylül Yağlıkara toprağa verildi
Cinayete kurban giden Eylül Yağlıkara toprağa verildi
Sigaraya zam
Sigaraya zam

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim