YILIN AŞK BOMBASI!

Güzelliği ile her dönem dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü haber spikeri Defne Samyeli ile oyuncu Ali Sunal aşk yaşıyor.





Kızları Derin ile Deren'in babası mimar Eren Talu'dan 2011'de boşandıktan sonra nişanlandığı Prof. Dr. Emre Alkin'le bu yılın başında yollarını ayıran Defne Samyeli'nin, oyuncu Ali Sunal ile aşk yaşadığı iddia edildi.

YAZIN SON AŞK BOMBASI