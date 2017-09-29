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29 Eylül 2017 Cuma 07:51

YILIN AŞK BOMBASI!

YILIN AŞK BOMBASI!
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Güzelliği ile her dönem dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü haber spikeri Defne Samyeli ile oyuncu Ali Sunal aşk yaşıyor.

Kızları Derin ile Deren'in babası mimar Eren Talu'dan 2011'de boşandıktan sonra nişanlandığı Prof. Dr. Emre Alkin'le bu yılın başında yollarını ayıran Defne Samyeli'nin, oyuncu Ali Sunal ile aşk yaşadığı iddia edildi.
YAZIN SON AŞK BOMBASI
 
Takvim gazetesinde yer alan habere göre 45 yaşındaki Defne Samyeli, 1 aydır 40 yaşındaki oyuncu Ali Sunal ile arkadaşlığının boyutunu ilerletti. İkilinin aşk yaşadığı konuşuluyor.
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