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Yıldız Tilbe’den çok konuşulacak Darwin paylaşımı

Şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından dönem dönem yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı başarıyor. Dolarla ilgili yaptığı paylaşımlar aklımızdan çıkmamışken şimdi de Darwin'le ilgili satırlar geldi.

Yıldız Tilbe’den çok konuşulacak Darwin paylaşımı

Şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından dönem dönem yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı başarıyor. Dolarla ilgili yaptığı paylaşımlar aklımızdan çıkmamışken şimdi de Darwin'le ilgili satırlar geldi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:20
Yıldız Tilbe’den çok konuşulacak Darwin paylaşımı

Şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından dönem dönem yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı başarıyor. Dolarla ilgili yaptığı paylaşımlar aklımızdan çıkmamışken şimdi de Darwin'le ilgili satırlar geldi.

Tilbe’nin evrim teorisi hakkında yazdığı kitaplarla tanınan İngiliz bilim insanı Charles Darwin hakkında yaptığı paylaşım şöyle: “Darwin yaşasaydı evrimi reddederdi, onun zamanında bilim bu kadar ilerde değildi, ne bilsin zavallı. Dna bile şunun şurasında yeni keşfedildi, insan vücudunda bilinmeyen sonsuz şeyler var daha haberimiz yok kendimizden”.

Sosyal medyada pek çok etkileşim alan tweetin ardından Tilbe’nin paylaşımlarına devam ettiği görüldü.

Son Güncelleme: 30.08.2018 14:25
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