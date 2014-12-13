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Yıldırım Tespit Ve Takip Sistemi Kuruluyor

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, biri KKTC'de olmak üzere 35 yıldırım tespit ve takip sistemi kuracak.

Yıldırım Tespit Ve Takip Sistemi Kuruluyor

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, biri KKTC'de olmak üzere 35 yıldırım tespit ve takip sistemi kuracak.

13 Aralık 2014 Cumartesi 10:58
Yıldırım Tespit Ve Takip Sistemi Kuruluyor
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TC METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HAYATA GEÇİRECEĞİ SİSTEMLE, YILDIRIM VE ŞİMŞEK OLAYLARI ÖNCEDEN TESPİT EDİLEREK, CAN VE MAL KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

 Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, biri KKTC'de olmak üzere 35 yıldırım tespit ve takip sistemi kuracak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve hava tahminlerinde yüzde 90'ın üzerinde başarılı sonuçlar alan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir projeyi daha hayata geçirecek. Bu kapsamda, biri KKTC'de olmak üzere 35 yıldırım tespit ve takip sistemi hizmete açılacak. Şimdiye kadar 20'si kurulan sistemle, yıldırım ve şimşek olayları önceden tespit edilerek, can ve mal kayıplarının önüne geçilecek.

Pasif algılama sistemi, atmosferdeki yıldırım ve şimşek olaylarının tespiti, takibi ve kısa vadeli hava tahmini için gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlüklü meteorolojik bilgi sağlayacak.

Sistemle yıldırım ve şimşeğin yeri, yerden yüksekliği, akım şiddeti ve yönü tespit edilecek. Ayrıca yıldırım verisi ile uydu ve radar görüntüleri, otomatik meteoroloji gözlem istasyonlarının verileriyle üst üste bindirilerek aynı görüntüde gösterilecek.

Yıldırım hücresinin oluşturabileceği yağış miktarının tahmini yapılabilecek. Böylece dolu oluşabilecek alanlar belirlenerek, görüntüler kaydedilecek. Alarm alanları tanımlanarak, cep telefonu veya e-mail adresine uyarılar gönderilebilecek.

VATANDAŞLARIN TEDBİR ALMASINA İMKAN SAĞLANACAK

Sistemden elde edilecek verilerin kullanılmasıyla, yıldırımın etkili olacağı belirlenen alana erken uyarı yapılarak, ilgililer ve vatandaşların tedbir alması sağlanacak.

Havacılık sektörüne de fayda sağlayacak sistemle, uçuş güzergahları, iniş-kalkış süreci, yıldırım ve şimşek alanlarına dair veriler elde edilerek, uçuş emniyetine katkı sağlanacak. Birçok sektörün talep ettiği yıldırım ve şimşek bilgileri, yüksek doğrulukla sunulabilecek.

Ayrıca meteoroloji radarlarının kapsama alanının dışında kalan bölgeler için yaklaşık yağış miktarına ilişkin kısa süreli tahmin yapılabilecek.

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