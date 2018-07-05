Yıldırım: “Partimiz bu yönde karar alırsa her türlü görevi yaparız“

TC Başbakanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına aday olup olmayacağıyla ilgili, "Bunun kararını ben vermem. Liderim, partimizin genel başkanı, partimiz bu yönde karar alırsa her türlü görevi yaparız." dedi.

Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini dile getiren Yıldırım, "Seçim bitti, artık geçim zamanıdır. Yatırımcı yatırımını, tatile giden tatilini planlayacak ve hayat tüm yönleriyle devam edecek." diye konuştu.

"Bu seçimin böyle ittifaklar arası bir keskin rekabete dönüşmesini istemezdik." diyen Yıldırım, "Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, parlamentoda vekilleri seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun." ifadelerini kullandı.

1 Kasım seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşüş olduğunu belirten Yıldırım, "Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık." dedi.

Yıldırım, "Bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oyları da başka bir partide. Sonuçta herkes memnun halinden. Parlamento yapısı da bu haliyle herhangi bir sorun teşkil etmiyor. AK Parti'nin içinde olmadığı hiçbir yasama faaliyeti sonuç çıkarmaz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Bütçe Kanunu dışında hükümetin Meclise kanun getirme yetkisi bulunmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Bu neyi gösteriyor? Meclisin yasama konusunda mutlak gücünü, hakimiyetini gösteriyor." dedi.

Yeni dönemde denetim ve yasama faaliyetlerinde Meclisin daha etkin hale geleceğini, Meclisin öneminin artacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Karşı taraftaki adayların retorikten, söylemden öteye elle tutulur bir şeyleri yok. Arka planında bir tecrübe de yok. Yapılmış işler de yok. Bütün bunları vatandaş değerlendirdi. Vatandaş niye değerlendiriyor, çünkü vereceği karar kendisinin geleceğini ilgilendiriyor. Bütün bunların özeti olarak sonuç ortada. Açık ara farkla, en yakın adayla arasında 11 milyon oy fark var, böylece bu süreç tamamlandı."

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "15 Temmuz'u yaşadıktan sonra bu işin dönüşünün olmadığı ve mutlaka bu meseleyi kökünden çözmek gerektiği kanaati iyice toplumda da yerleşti, bizde de yerleşti." diye konuştu.

Türkiye'nin 1924-2002 arasınında ortalama yüzde 4,7 büyüdüğünü hatırlatan Binali Yıldırım, "2003-2017 arası 5,7 büyüdü ortalama. Şimdi bunun anlamı ne biliyor musunuz? Eğer Türkiye 1924'ten bugüne 5,7 büyüseydi bugün dünyanın 7. büyük ekonomisi olacaktı 2,3 trilyon dolarla, Fransa'dan sonra gelecekti. Şimdi 17. sıradayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çalışmanın çok keyifli olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı, rahatı sevmeyen bir adam. Rahat olmak isteyeni de sevmiyor. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez. Böyle bir iş tutuş şekli var. Alışık olmayanlar bu yolculukta dayanamazlar. Bu neden kaynaklanıyor? Memleketin meselelerine olan hassasiyetinden kaynaklanıyor."

CHP içindeki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Yıldırım, "Muharrem Bey tabii haklı olarak seçimlerde partisinin üzerinde bir oy, destek aldığı için bunu bir sonuca dönüştürmek istiyor." diye konuştu.

