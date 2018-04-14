TÜRKİYE BAŞBAKANI YILDIRIM: “KALICI BARIŞ İÇİN DAHA FAZLASINA İHTİYAÇ VAR... DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMA GEÇİCİ"”

Türkiye AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakanı Binali Yıldırım, ABD ve koalisyon ortaklarının bu sabaha karşı Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var." dedi.



Yıldırım, partisinin Hakkı Başar Spor Salonu'nda düzenlenen Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD ve koalisyon ortaklarının bu sabaha karşı Suriye'ye operasyon düzenlediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Tabii bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye, bilinmelidir ki iç meseleleri kadar, bölgedeki bütün sorunlara hakimdir, gereken adımları atmaktadır. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onurumuz Kudüs için mazlumların gür sesi olduk. Bugün Doğu Guta'da, Duma'da yaşanan katliama karşı küresel barış çağrısı yapıyoruz. Çünkü İstanbul'daki bir çocuğun, Kudüs'teki, Doğu Guta'daki, Duma'daki çocukların bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bir insanlık suçuna maruz kalarak kimyasal, biyolojik, normal silahlarla can veren onlarca masumun hakkını korumaya Türkiye olarak devam edeceğiz. Bölgesel barışın, aklın, sağduyunun yanında olmaya devam edeceğiz."



"DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMA GEÇİCİ"



Dünyanın her tarafında gerilim, kargaşa, iç savaş ve terör olduğuna işaret eden Yıldırım, Türkiye'nin de bu yoğun gerilim hattının tam ortasında yer aldığını vurguladı.



Bölgesel ve küresel gelişmelerin, dünya ve ülkelerin ekonomilerine yönelik belirsizlikleri de birlikte getirdiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmayı fırsat bilerek, vizyon ortaya koyamayan, ülke için proje üretemeyen muhalefetin, adeta mal bulmuş mağribi gibi sarıldığını görüyoruz. Buradan ilan ediyorum. Şartlar ne olursa olsun, içeride ve dışarıda küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi 2017'de nasıl destan yazdıysa 2018'de de istikrarla kararlılıkla yoluna devam edecek. Dolayısıyla son günlerde döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle ve ciddiyetle ele alıyor, alınması gereken ne gibi tedbirler varsa Merkez Bankası, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz" dedi.