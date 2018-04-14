Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536
Girne’de 10 Gram Hintkeneviri
GİRNE'DE 10 GRAM HİNTKENEVİRİ
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de yakalandı
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de...
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner256

YILDIRIM: “KALICI BARIŞ İÇİN DAHA FAZLASINA İHTİYAÇ VAR...''

Türkiye AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakanı Binali Yıldırım, ABD ve koalisyon ortaklarının bu sabaha karşı Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var." dedi.

YILDIRIM: “KALICI BARIŞ İÇİN DAHA FAZLASINA İHTİYAÇ VAR...''

Türkiye AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakanı Binali Yıldırım, ABD ve koalisyon ortaklarının bu sabaha karşı Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var." dedi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 16:38
YILDIRIM: “KALICI BARIŞ İÇİN DAHA FAZLASINA İHTİYAÇ VAR...''
banner238

TÜRKİYE BAŞBAKANI YILDIRIM: “KALICI BARIŞ İÇİN DAHA FAZLASINA İHTİYAÇ VAR... DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMA GEÇİCİ"”

Türkiye AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakanı Binali Yıldırım, ABD ve koalisyon ortaklarının bu sabaha karşı Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var." dedi.

Yıldırım, partisinin Hakkı Başar Spor Salonu'nda düzenlenen Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD ve koalisyon ortaklarının bu sabaha karşı Suriye'ye operasyon düzenlediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Tabii bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye, bilinmelidir ki iç meseleleri kadar, bölgedeki bütün sorunlara hakimdir, gereken adımları atmaktadır. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onurumuz Kudüs için mazlumların gür sesi olduk. Bugün Doğu Guta'da, Duma'da yaşanan katliama karşı küresel barış çağrısı yapıyoruz. Çünkü İstanbul'daki bir çocuğun, Kudüs'teki, Doğu Guta'daki, Duma'daki çocukların bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bir insanlık suçuna maruz kalarak kimyasal, biyolojik, normal silahlarla can veren onlarca masumun hakkını korumaya Türkiye olarak devam edeceğiz. Bölgesel barışın, aklın, sağduyunun yanında olmaya devam edeceğiz."

"DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMA GEÇİCİ"

Dünyanın her tarafında gerilim, kargaşa, iç savaş ve terör olduğuna işaret eden Yıldırım, Türkiye'nin de bu yoğun gerilim hattının tam ortasında yer aldığını vurguladı.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin, dünya ve ülkelerin ekonomilerine yönelik belirsizlikleri de birlikte getirdiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmayı fırsat bilerek, vizyon ortaya koyamayan, ülke için proje üretemeyen muhalefetin, adeta mal bulmuş mağribi gibi sarıldığını görüyoruz. Buradan ilan ediyorum. Şartlar ne olursa olsun, içeride ve dışarıda küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi 2017'de nasıl destan yazdıysa 2018'de de istikrarla kararlılıkla yoluna devam edecek. Dolayısıyla son günlerde döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle ve ciddiyetle ele alıyor, alınması gereken ne gibi tedbirler varsa Merkez Bankası, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ERDOĞAN, AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN SAYISININ YAKLAŞIK 4 BİN 200 OLDUĞUNU BİLDİRDİ
ERDOĞAN, AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN SAYISININ YAKLAŞIK 4 BİN 200 OLDUĞUNU BİLDİRDİ
TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: “BUGÜNE KADAR ÇOKTAN MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYORDU"
TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: “BUGÜNE KADAR ÇOKTAN MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYORDU"
TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ”
TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ”
Duyan hayret ediyor… Vücudu iğne üretiyor
Duyan hayret ediyor… Vücudu iğne üretiyor
Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü
Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü
İstanbul Boğazı'nda kaza: Gemi yalıya çarptı
İstanbul Boğazı'nda kaza: Gemi yalıya çarptı
Hakan Atilla 188 ay hapis cezası istemi
Hakan Atilla 188 ay hapis cezası istemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama: Anlaşma tamam, o defter kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama: Anlaşma tamam, o defter kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ünlü isimler sınır karakolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ünlü isimler sınır karakolunda
DÜNYANIN EN BÜYÜK BAKLAVASI ÖDÜLÜ TÜRKİYE'NİN
DÜNYANIN EN BÜYÜK BAKLAVASI ÖDÜLÜ TÜRKİYE'NİN

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim