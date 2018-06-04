Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı

Diyarbakır'da yıldırım isabet eden minarenin yıkılma anı mobese kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde yağışın etkili olduğu merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırım, minarenin bir bölümünün yıkılmasına neden oldu.

Olayın iftar saatinde yaşanması sebebiyle cami ve çevresinde kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi.

Olay sonrası çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri cami ve çevresinde inceleme yaptı.

Minarenin geri kalan kısmının yıkılma olasılığına karşı bölgeye güvenlik şeridi çekilirken yıldırımın düşme anı mobese kamerası tarafından kaydedildi.