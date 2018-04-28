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"Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması"

Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayında gazetecilerin 'bedelli askerliğe bakış açınız nedir' sorusuna 'bakış açım müsbet ama istismar olmamalı' yanıtını verdi.

"Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması"

Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayında gazetecilerin 'bedelli askerliğe bakış açınız nedir' sorusuna 'bakış açım müsbet ama istismar olmamalı' yanıtını verdi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:18
"Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması"

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayında gazetecilerin 'bedelli askerliğe bakış açınız nedir' sorusuna 'bakış açım müsbet ama istismar olmamalı' yanıtını verdi.

Türkiye'de erken seçim kararının alınmasının hemen arkasından, milyonlarca asker adayı tarafından bedelli askerlik konusuna yönelik heyecanlı bekleyiş içerisine girildi. Bu gelişmenin üzerine beklentilerin de giderek artış gösterdiği Bedelli Askerlik, sosyal medya platformlarına da taşınarak kullanıcılar hükümetin erken seçimler için hazırlık sürecine başlamışken bedelli askerliğin de hayata geçirilmesi beklentisinden söz ediyor. Peki, asker adaylarının sosyal medya aracılığıyla gündem haline getirdiği ve bedelli askerliğin gelmesi yönünde rica/taleplerini arz ettiği 2018 bedelli askerlikte son durum nedir? Çok geniş bir kesim tarafından hükümet nezdinde alınacak kesin kararın dört gözle beklendiği bedelli askerlik seçimden önce çıkar mı?

BEDELLİ ÇIKACAK MI? BAŞBAKAN AÇIKLADI

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında, bedelli askerlik ile ilgili soruya 'benim bakış açım müsbet' yanıtını verdi.

Yıldırım bedelli askerlik sorusuna cevaben şunları söyledi:

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BEDELLİDE İSTİSMAR OLMAMASI GEREKİR

Orada şöyle bir istismar olmaması gerekir. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz, bir yandan bedelli falan. İstismar edilebilecek bir konu gibi görünüyor. Bir yandan toplumdan bir talep geliyor. Biz askerlikte profesyonelliğe geçtik. Vatani görevlerini yapan askerleri biz cepheye hiç göndermedik.

'BUNLARI KONUŞACAĞIZ ANCAK...'

Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için dikkate alınması gereken bir şey bu. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek gelirin de savunma sanayisinin güçlendirilmesinde kullanılması gerekir.

Bunları tabi konuşacağız. Bakış açım müsbet. Ancak bazı soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım.

Anahtar Kelimeler:
BAŞBAKANYıldırımBedelliAskerlik
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