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06 Temmuz 2017 Perşembe 07:43

Yıldırım, Çipras İle Telefonda Görüştü

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin tutumu dile getirilerek, &#34;Güvenlik ve Garantiler&#34; başlığına verilen önem vurgulandı.

Yıldırım, Çipras İle Telefonda Görüştü
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YILDIRIM'IN, ÇİPRAS İLE GÖRÜŞMESİNDE, TÜRKİYE'NİN KIBRIS MESELESİNE İLİŞKİN TUTUMU DİLE GETİRİLDİ, "GÜVENLİK VE GARANTİLER" BAŞLIĞINA VERİLEN ÖNEM VURGULANDI

GÖRÜŞMEDE, ADA'DA KALICI BARIŞ VE KAPSAMLI ÇÖZÜMÜN TESİSİNİN, İKİ TOPLUMUN EŞİTLİĞİ TEMELİNDE, TÜRK VE YUNAN VATANDAŞLARININ EŞİT HAKLARDAN YARARLANDIKLARI BİR ÇERÇEVEDE MÜMKÜN OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen önem vurgulandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkında tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen öneme vurgu yapıldı.

Ayrıca görüşmede, Ada'da kalıcı barış ve kapsamlı çözümün tesisinin, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceği ifade edildi.

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