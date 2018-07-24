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Yıkılan binayla ilgili Arda'dan ilk açıklama

İstanbul Sütlüce'de yıkılan binanın ardından çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Çökmeye, hemen yandaki otel inşaatının neden olduğu ve o otelin de Arda Turan'a ait olduğu öne sürülmüştü. Beyoğlu Belediyesi, "Otel Arda Turan'ın fakat çökmeye o inşaat mı neden oldu bilinmiyor, inceleme sürüyor'' dedi. Arda Turan da inşaat için ruhsatı ve izninin olduğunu söyledi.

Yıkılan binayla ilgili Arda'dan ilk açıklama

İstanbul Sütlüce'de yıkılan binanın ardından çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Çökmeye, hemen yandaki otel inşaatının neden olduğu ve o otelin de Arda Turan'a ait olduğu öne sürülmüştü. Beyoğlu Belediyesi, "Otel Arda Turan'ın fakat çökmeye o inşaat mı neden oldu bilinmiyor, inceleme sürüyor'' dedi. Arda Turan da inşaat için ruhsatı ve izninin olduğunu söyledi.

24 Temmuz 2018 Salı 21:37
Yıkılan binayla ilgili Arda'dan ilk açıklama

Yıkılan binayla ilgili Arda'dan ilk açıklama

İstanbul Sütlüce'de yıkılan binanın ardından çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Çökmeye, hemen yandaki otel inşaatının neden olduğu ve o otelin de Arda Turan'a ait olduğu öne sürülmüştü. Beyoğlu Belediyesi, "Otel Arda Turan'ın fakat çökmeye o inşaat mı neden oldu bilinmiyor, inceleme sürüyor'' dedi. Arda Turan da inşaat için ruhsatı ve izninin olduğunu söyledi.

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu yıkılan binayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Binanın sahibi, çökmeye binanın hemen yanında yapılan ve uyarılara rağmen devam eden bir otel inşaatının neden olduğunu, otelin de Arda Turan'a ait alduğunu öne sürmüştü.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre otel inşaatının Arda Turan'a ait olduğunu doğrulayan Beyoğlu Belediyesi şu açıklamayı yaptı: 'Yoğun yağış sonrasında toprak şişmiş ve istinat duvarıpatlamış. Yandaki otel ruhsatlı bir inşaat. Turan'a ait. Çökmeye bu inşaatın neden olup olmadığı bilinmiyor, inceleme sürüyor.'

ARDA TURAN: RUHSATIM VAR

Turanise konuya ilişkin sorulara, 'Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok' yanıtı verdi.

Turan'ın oteli de kardeşi için yaptırdığı belirtiliyor.

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