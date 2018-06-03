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Yeşilçam oyuncusu Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Selahattin Fırat hayatını kaybetti. 2015 yılında yoğun bakıma kaldırılan Selahattin Fırat, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde rol almıştı.

Yeşilçam oyuncusu Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Selahattin Fırat hayatını kaybetti. 2015 yılında yoğun bakıma kaldırılan Selahattin Fırat, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde rol almıştı.

03 Haziran 2018 Pazar 12:13
Yeşilçam oyuncusu Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Selahattin Fırat hayatını kaybetti. 2015 yılında yoğun bakıma kaldırılan Selahattin Fırat, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde rol almıştı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Selahattin Fırat hayatını kaybetti. 2015 yılında yoğun bakıma kaldırılan sonrasında ise sağlığına geri kavuşan Yeşilçam oyuncusu Selahattin Fırat bu sabah vefat etti.

Selahattin Fırat bugüne kadar birçok film ve dizide rol aldı. Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen Selahattin Fırat, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SELAHATTİN FIRAT KİMDİR?
1 Ocak 1926 Ankara doğumlu Türk sineması oyuncusu. Birçok filmde yer almış olan usta oyuncunun son yer aldığı film ve dizilerden bazıları şunlardır:

Akasya Durağı, Hemşo, İki Aile, Sırlar Dünyası.

Yer aldığı filmlerden bazıları:

Akasya Durağı TV Dizisi 1. Sezon (Ağa) 2008

İki Aile (Himmet) TV Dizisi 2006

Gizli Dünyalar TV Dizisi 2004

Çember (Hüseyin) TV Filmi 2000

Işıklı Ayakkabılar (Kasım) TV Filmi 2000

Hemşo Hemşo Sinema Filmi 2000

Hayatın Tek Yolculuğu Sinema Filmi 2000

Akşam Güneşi (Lütfullah) TV Dizisi 1999

Kaygısızlar (Bakkal Cevat) TV Dizisi 1994

Gülcan-3 TV Filmi 1994

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Gülcan-2 TV Filmi 1994

Gülcan-1 TV Filmi 1994

Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu / Kurdoğlu 3 / Bu Yola Baş Koydu... (Kaptan) Sinema Filmi 1992

Abuk Sabuk Bir Film (Muhtar Veli Emmi) Sinema Filmi 1990

Bombacı (Prodüktör) Sinema Filmi 1988

Yakışıklı Sinema Filmi 1987

Gramofon Avrat (Osman) Sinema Filmi 1987

Perihan Abla TV Dizisi 1986

Namus Sözü (Davut) Sinema Filmi 1986

Milyarder (Kuyumcu Vecdi ) Sinema Filmi 1986

Atla Gel Şaban (Selahattin) Sinema Filmi 1984

Tokatçı (Deli Sait) Sinema Filmi 1983

Kılıbık (Bekçi) Sinema Filmi 1983

Yedi Bela Hüsnü (Suat) Sinema Filmi 1982

Üç Kağıtçı (Doktor) Sinema Filmi 1981

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