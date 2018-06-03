Yeşilçam oyuncusu Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Selahattin Fırat hayatını kaybetti. 2015 yılında yoğun bakıma kaldırılan Selahattin Fırat, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde rol almıştı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Selahattin Fırat hayatını kaybetti. 2015 yılında yoğun bakıma kaldırılan sonrasında ise sağlığına geri kavuşan Yeşilçam oyuncusu Selahattin Fırat bu sabah vefat etti.



Selahattin Fırat bugüne kadar birçok film ve dizide rol aldı. Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen Selahattin Fırat, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.



SELAHATTİN FIRAT KİMDİR?

1 Ocak 1926 Ankara doğumlu Türk sineması oyuncusu. Birçok filmde yer almış olan usta oyuncunun son yer aldığı film ve dizilerden bazıları şunlardır:



Akasya Durağı, Hemşo, İki Aile, Sırlar Dünyası.



Yer aldığı filmlerden bazıları:



Akasya Durağı TV Dizisi 1. Sezon (Ağa) 2008



İki Aile (Himmet) TV Dizisi 2006



Gizli Dünyalar TV Dizisi 2004



Çember (Hüseyin) TV Filmi 2000



Işıklı Ayakkabılar (Kasım) TV Filmi 2000



Hemşo Hemşo Sinema Filmi 2000



Hayatın Tek Yolculuğu Sinema Filmi 2000



Akşam Güneşi (Lütfullah) TV Dizisi 1999



Kaygısızlar (Bakkal Cevat) TV Dizisi 1994



Gülcan-3 TV Filmi 1994



Gülcan-2 TV Filmi 1994Gülcan-1 TV Filmi 1994Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu / Kurdoğlu 3 / Bu Yola Baş Koydu... (Kaptan)1992Abuk Sabuk Bir Film (Muhtar Veli Emmi)1990Bombacı (Prodüktör)1988Yakışıklı1987Gramofon Avrat (Osman)1987Perihan Abla TV Dizisi 1986Namus Sözü (Davut)1986Milyarder (Kuyumcu Vecdi )1986Atla Gel Şaban (Selahattin)1984Tokatçı (Deli Sait)1983Kılıbık (Bekçi)1983Yedi Bela Hüsnü (Suat)1982Üç Kağıtçı (Doktor)1981