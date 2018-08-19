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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

19 Ağustos 2018 Pazar 06:37
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

YEŞİLÇAM'IN EMEKTAR İSİMLERİNDEN "ŞİŞKO NURİ" LAKAPLI SITKI SEZGİN, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden "Şişko Nuri" lakaplı 68 yaşındaki Sıtkı Sezgin, hayatını kaybetti.



Böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları bulunan Sezgin, bir süredir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi görüyordu.

Durumu ağırlaşan Sezgin, müdahaleye rağmen hayata gözlerini yumdu.

Sezgin'in cenazesi, yarın Samsun Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Derecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ünlü oyuncu, 10 yıldır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde yaşamını sürdürüyordu.

Samsunspor hayranlığı ile tanınan Sezgin için kırmızı-beyazlı kulüp de başsağlığı mesajı yayınladı.

 

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Son Güncelleme: 19.08.2018 09:50
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