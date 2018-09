Yeşilay'dan KKTC'ye Bağımlılıkla Mücadele Desteği

BAĞIMLILIK KONUSUNDA SADECE AYAKTA TEDAVİ HİZMETİ VERİLEN KKTC'DE, YEŞİLAY DANIŞMANLIK VE REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇILMASI KARARLAŞTIRILDI



YEŞİLAY GENEL MÜDÜRÜ SULTAN IŞIK: "BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ALANINDA DÜNYANIN EN KÖKLÜ KURUMLARINDAN BİRİ OLAN YEŞİLAY OLARAK, BAĞIMLILIĞA KARŞI MÜDAHALE VE REHABİLİTASYON PROGRAMLARIMIZLA KKTC'YE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ VE VERMEYİ DE SÜRDÜRECEĞİZ"



Yeşilay, bağımlılık konusunda sadece ayakta tedavi hizmeti verilen KKTC'de Yeşilay Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi (YEDAM) açacak.



İstanbul merkezli Uluslararası Yeşilay Federasyonu'nun (UYEF) üyesi KKTC Yeşilay, bağımlılık konusunda bir araştırma gerçekleştirdi. KKTC'de yaşayanlara yönelik "Tutum ve Davranışlar 2017" adlı araştırmada, bin 502 kişiyle yüz yüze görüşüldü.



Yeşilay, bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda destek için bağımlılık konusunda sadece ayakta tedavi hizmeti verilen KKTC'de, Yeşilay Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi (YEDAM) açmaya karar verdi.



Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın 1920'den bu yana bağımlılığı önleme ve farkındalık çalışmaları yaptığını, tütün, alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin zararını anlattığını, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi.



Toplumun Yeşilay'dan beklentisinin yüksek olduğunu aktaran Işık, "Bakış açımızı değiştirdik. 2013 yılında tüzük değişikliği yaparak, çalışma alanımıza rehabilitasyon faaliyetlerini ekledik. 2015 yılında YEDAM Danışma Hattı'nı kurduk. Bağımlı ve yakınlarının alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili sorularını uzman psikologlar tarafından yanıtlamaya başladık. Akabinde ayaktan terapi hizmeti verdiğimiz YEDAM merkezlerimizi açmaya başladık." dedi. Işık, Yeşilay'ın artık bağımlılık kavramına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığını, koruyan, eğiten, gönüllüleriyle her geçen gün daha da büyüyen, araştıran, dinleyen, sahip çıkan bir kuruma dönüştüklerini ifade etti.



"KKTC'ye her türlü destek verilecek" Merkezi İstanbul'da bulunan Uluslararası Yeşilay Federasyonu'na (UYEF) şu anda 41 ülkenin üye olduğunu aktaran Işık, dünyanın birçok ülkesinde aynı amaç doğrultusunda çalışan farklı din ve düşüncelerdeki insanları Yeşilay bayrağı altında toplayarak ortak hedefe yürüme amacında olduklarını anlattı.



UYEF'in fikri temellerini, dünyanın bağımlılık alanındaki en eski ve köklü kuruluşu olan Türk Yeşilay'dan aldığını ifade eden Işık, bu federasyon bünyesinde KKTC Yeşilay tarafından yaptırılan bağımlılık araştırmasında, oldukça ürkütücü sonuçlar çıktığını ifade etti.



Araştırmanın sonuçlarını göz önünde bulundurarak, KKTC'ye bağımlılık konusunda her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Işık, şöyle konuştu: "KKTC Yeşilay’ının alkol sigara ve madde bağımlılığı konusunda gerçekleştirdiği 'Tutum ve Davranışlar 2017' araştırmasının sonuçları oldukça ürkütücü. Bağımlılıkla mücadele alanında dünyanın en köklü kurumlarından biri olan Yeşilay olarak, bağımlılığa müdahale ve rehabilitasyon programlarımızla KKTC'ye her türlü desteği veriyoruz ve vermeyi de sürdüreceğiz. Bağımlılık konusunda sadece ayakta tedavi hizmeti verilen KKTC'ye destek vermek amacıyla YEDAM'ı açmayı kararlaştırdık.



Ayrıca, KKTC Yeşilay açıldığı tarihten bu yana Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) çalışmalarımıza hızla başlayarak, aktif hale getirdik. Eksiklerin giderilmesi konusuna hakim, uzman isimlerle ve öğretmenlerimize her yıl olduğu gibi bu yıl da bir formasyon eğitimi vereceğiz." Işık, Yeşilay'ın, KKTC'de TBM alanındaki çalışmalarını da artırarak sürdüreceğini kaydetti.