Yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı: 39 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, 39 ilin valisi değişti, 21 ilin valisi görevden alınarak mülkiye başmüfettişliğine getirildi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. Topaca’dan boşalan göreve İstanbul Valisi Vasip Şahin atandı. İstanbul Valiliğine ise Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya getirildi.

Atama kararlarına göre;



Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı,



Ankara Valisi Ercan Topaca,



Artvin Valisi Ömer Doğanay,



Bartın Valisi Nusret Dirim,



Bursa Valisi İzzettin Küçük,



Çorum Valisi Necmettin Kılıç,



Edirne Valisi Günay Özdemir,



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu,



Hatay Valisi Erdal Ata,



Kayseri Valisi Süleyman Kamçı,



Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz,



Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan,



Malatya Valisi Ali Kaban,



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer,



Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu,



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan,



Trabzon Valisi Yücel Yavuz,



Uşak Valisi Salim Demir,



Yalova Valisi Tuğba Yılmaz,



Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve



Zonguldak Valisi Ahmet Çınar; mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirildi.

Ayrıca;

Aksaray Valisi Aykut Pekmez Adıyaman Valiliğine,



Bingöl Valisi Ali Mantı Aksaray Valiliğine,



İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine,



İçişleri Bakanlığı Mülga Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk Artvin Valiliğine,



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güler Bartın Valiliğine,



Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin Batman Valiliğine,



Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci Bingöl Valiliğine,



Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay Bitlis Valiliğine,



Yıldırım Kaymakamı Ahmet Ümit Bolu Valiliğine,



Konya Valisi Yakup Canbolat Bursa Valiliğine,



TBMM Başkan Müşaviri Mustafa Çiftçi Çorum Valiliğine,



İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp Edirne Valiliğine,



Gümüşhane Valisi Oktay Memiş Erzurum Valiliğine,



Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine,



İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Taşbilek Gümüşhane Valiliğine,



Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık Hakkari Valiliğine,



Kars Valisi Rahmi Doğan Hatay Valiliğine,



İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğine,



Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Valiliğine,



Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel Karabük Valiliğine,



İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Türker Öksüz Kars Valiliğine,



Isparta Valisi Şeyhmus Günaydın Kayseri Valiliğine,



İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer Kırıkkale Valiliğine,



İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk Kilis Valiliğine,



Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak Konya Valiliğine,



Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine,



Bolu Valisi Aydın Barkuş Malatya Valiliğine,



Batman Valisi Ahmet Deniz Manisa Valiliğine,



İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz Muş Valiliğine,



Karabük Valisi Kemal Çeber Rize Valiliğine,



Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Sakarya Valiliğine,



MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas Valiliğine,



Muş Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ Valiliğine,



Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı Tokat Valiliğine,



Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Trabzon Valiliğine,



MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak Valiliğine,



Merkez Valisi Muammer Erol Yalova Valiliğine,



Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır Zonguldak,



Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Alparslan Işık Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına,



Mülkiye Başmüfettişi Ali Çelik İller İdaresi Genel Müdürlüğüne,



Mülkiye Müfettişi Hüseyin Kürşat Kırbıyık Strateji Geliştirme Başkanlığına,



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yarımcısı Hüseyin Engin Sarıibrahim İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne,



İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ayaz İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne,



Öğretim Üyesi Gökçe Ok İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına atandı.