banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95855
ALTIN
188.030
DOLAR
4.7474
STERLİN
6.2387
EURO
5.5633
Alayköy’deki Yangın Kontrol Altına Alındı… Soğutma Çalışmaları Sürüyor...
Alayköy’deki Yangın Kontrol Altına Alındı…
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
10 yaşındaki kız çocuğu agır yaralandı
10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU AĞIR...
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

Yeni Sıtma İlacına Yeşil Işık Yakıldı

Sıtmanın yinelenmesini tek dozda önleyen bir ilacın, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayını aldığı bildirildi. 

Yeni Sıtma İlacına Yeşil Işık Yakıldı

Sıtmanın yinelenmesini tek dozda önleyen bir ilacın, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayını aldığı bildirildi. 

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:52
Yeni Sıtma İlacına Yeşil Işık Yakıldı

Sıtmanın yinelenmesini tek dozda önleyen bir ilacın, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayını aldığı bildirildi. 
BBC'nin haberine göre, plazmodyum vivaks parazitinin neden olduğu, sıtmanın yineleyen türü için geliştirilen ve bilim adamları tarafından "olağanüstü bir başarı" olarak nitelendirilen ilacın ABD'de kullanımına izin verildi. 
İlacın, karaciğerde yıllarca uykuda kalabilen ve defalarca atak yapan plazmodyum vivaks parazitini tek dozda, dönüşü olmamak üzere saklandığı yerden söküp attığı belirtildi.  
Tekrarlayan sıtma için halihazırda kullanılan ilacının, çoğunlukla 14 gün boyunca alınması gerekiyor. Uzmanlar, tedavide birkaç gün içinde kendilerini iyi hisseden hastaların süreyi tamamlamadığına dikkati çekiyor. 
İlacın dünyanın diğer bölgelerinde de kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin çalışmalar yürütülecek.
 


banner288
Son Güncelleme: 23.07.2018 14:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Türkiye, Canlıdan Böbrek Naklinde En Tecrübeli Ülke“
“Türkiye, Canlıdan Böbrek Naklinde En Tecrübeli Ülke“
Bir Haftada 40 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Bir Haftada 40 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay Kararı
İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay Kararı
Burdur'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Burdur'da 4,6 büyüklüğünde deprem
11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Burdur'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Burdur'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
Döner Sermayeden Döner Alamayan Doktorlar İstifa ettiler...
Döner Sermayeden Döner Alamayan Doktorlar İstifa ettiler...
Mustafa Ceceli'nin Konya'da Düzenlenecek Konseri İptal Edildi
Mustafa Ceceli'nin Konya'da Düzenlenecek Konseri İptal Edildi
Kastamonu'da Köylüler Diken Üstünde! 2 Metrelik Zehirli Yılanlar Evleri Bastı
Kastamonu'da Köylüler Diken Üstünde! 2 Metrelik Zehirli Yılanlar Evleri Bastı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim