Yeni nesil SILEO elektrikli otobüs, Türkiye’de ilk kez Elazığ ve Manisa’da yollara çıkıyor

2018 yılı içinde Elazığ ve Manisa halkının daha sessiz, konforlu ve çevreci seyahat etmesini sağlayacak olan yeni nesil SILEO elektrikli otobüslerin ilk teslimatları Nisan ayı sonunda gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin ilk yerli yüzde 100 elektrikli otobüslerini 2014 yılında üretmeye başlayan ve 2017 yılıyla birlikte 2. nesil araçların üretimine geçen Bozankaya, Elazığ ve Manisa halkının kullanımına sunulacak araçların ilk üretimlerini tamamladı. Nisan ayı içerisinde her iki şehirde teslimatlarına başlanacak araçların tamamı ise 2018 yılı içinde teslim edilecek. 20 adet 18 metre ve 2 adet 25 metre olmak üzere toplamda 22 adet yüzde 100 elektrikli yeni nesil SILEO elektrikli otobüs Manisalıların kullanımına sunulacak. Elazığ halkı ise 18 metre uzunluğunda toplam 15 adet yeni nesil SILEO’ya, ilk teslimatları 16 Nisan 2018’den başlayarak 2018 yılı içinde kavuşacak.

Elazığ ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin kent içi trafiğini rahatlatmak ve çevre kirliliğini engellemek amacıyla hayata geçirdikleri elektrikli otobüs projeleri haricinde 2018 yılı içinde aynı zamanda Şanlıurfa Belediyesi’ne de 10 adet 25 metre uzunluğunda trambus teslimatı gerçekleştirilecek.

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay; “Elektrikli otobüsümüz Sileo’nun ilk neslini 4 yıl önce ürettik. Bu araçlarımız Türkiye’de çeşitli illerde yaklaşık 3 yıldır sorunsuz şekilde yolcu taşıyor. Yeni nesil Sileo elektrikli otobüsler ise 2018 yılında ilk olarak Manisa ve Elazığ halkının kullanımına sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu araçlar hem çok konforlu, hem de çok sessiz. Şehirlerde yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan ve dizel araçlara kıyasla %75’e yakın tasarruf sağlayan özellikleriyle ön plana çıkıyor. 4 saatlik şarjla kullanıma bağlı olarak 400 km’ye kadar mesafe kat edilebiliyor.” dedi.

Türkiye’de bugüne kadar elektrikli otobüslerle ilgili yapılan 7 ihaleyi de kazandıklarını belirten Aytunç Günay, “Elazığ ve Manisa şehirlerimiz için Sileo elektrikli otobüsün üretimine tüm hızımızla devam ediyoruz. Kendi bünyemizde tasarladığımız ürünlerimizi Ankara/Sincan’daki fabrikamızda Türk işçilerin emeğiyle üretiyoruz. Bu doğrultuda milli ve yerli bir marka olarak ilk yeni nesil Sileo’ların Elazığ ve Manisa halkının kullanımına sunulmasından dolayı mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Modern şehirlerin sessiz yıldızı: Yeni nesil SILEO elektrikli otobüsler

Bozankaya tarafından tasarlanan ve üretilen çevre dostu, sessiz, verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkan yeni nesil SILEO elektrikli otobüsler, %100 elektrikli 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modellere sahip. 4 saatlik bir şarjla 400 km mesafeyi kat edebilen Yeni SILEO, sahip olduğu rejeneratif enerji ile de fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp aracın bataryasını dinamik olarak şarj edebiliyor. İçten yanmalı motor yerine aks üzeri elektrikli motor kullanılması geniş ve ferah bir iç hacim yaratırken aracın yolcu taşıma kapasitesi de farklı uzunluklara göre 75 kişiden 232 kişiye kadar artırılabiliyor.

İlk nesil araca oranla ağırlığı artmadan araç iskeletinde farklı materyallerin de kullanıldığı yeni nesil SILEO’da tasarım da artık daha modern çizgileri barındırıyor. Modern şehirlerin yeni ulaşım aracı olmayı hedefleyen Yeni SILEO’nun tüm Ar-Ge geliştirmeleri Bozankaya Ar-Ge Merkezi’nde Bozankaya mühendislerinin çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Hızlı yolcu indirme ve bindirme olanağı sağlayan %100 alçak tabanıyla Yeni SILEO, şehir içi ulaşımda sıfır emisyon ile çevre dostu bölgeler oluşturulmasına yardımcı olacak. Yeni nesil SILEO, %75’e kadar fren enerjisini geri dönüştürebiliyor ve bu sayede sürüş mesafesini de büyük ölçüde artırabiliyor. Bir jeneratör görevi gören çekiş motoru, frenleme enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor ve sürüş esnasında bataryayı dinamik olarak şarj ediyor. Dizel araçlar genel koşullarda 100 kilometre başına 50 litre yakıt tüketirken, tüm yol koşulları dikkate alındığında Yeni SILEO ortalama 0,8 kWh/km, yani yaklaşık 15 kuruşluk tüketim sergiliyor. Yolculuk esnasında rahatsız edici hiçbir motor gürültüsü olmayan Yeni SILEO bu formuyla modern şehir hayatına da uyum sağlıyor.

Bozankaya Hakkında

1989 yılında Almanya’da %100 Türk sermayeli bir AR-GE şirketi olarak hizmet vermeye başlayan Bozankaya, elektrikli ticari araçlar ve raylı sistemler tasarımı ve üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Fikri mülkiyet hakları kendine ait araçlarını Ankara’da kendine ait üretim merkezlerinde üretmektedir. Bozankaya, 2016 yılı AR-GE harcamalarına cirosunun yüzde 11’i oranında pay ayırmıştır. Bu alanda Türkiye ortalaması binde 9, OECD ortalaması ise yüzde 2 oranındadır. Son 5 yılda gerçekleşen 22 Ar-Ge projesinin toplam bütçesi 20 milyon Euro’nun üzerindedir. AR-GE projeleriyle geliştirilen ürünlerin tamamı ticarileşmiş olup ürünler ile ithal ikamesi sağlandığından, önemli ölçüde kaynağın ülkemizde kalmasını sağladığı gibi aynı ürünlerin ihracatı ile de döviz girdisi gerçekleşmiştir. Ar-Ge alanındaki bu üstünlüğü Bozankaya’ya; her biri ilk yerli tasarım ve üretim olan; %100 elektrikli otobüs, %100 alçak tabanlı tramvay ve “Trambus” olarak adlandırılan modern troleybüs sistemi gibi yolcu ve çevre dostu, sıfır emisyonlu ürünleri %60’ları aşan yerlilik oranıyla yurt içi ve yurt dışına milli aracımız imajıyla satma başarısı katmıştır. Bozankaya, 2018 yılında Türkiye’nin ilk metro ihracatını gerçekleştirecektir. HABER METİN DURMAZ/MANİSA/KIBRIS MANŞET