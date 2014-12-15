Yeni Evli Kadının Acı Sonu

Olay saat 01.30 sıralarında Fener Mahallesi, 1974'üncü Sokak'ta meydana geldi. Alpay Apartmanı'nın 3'üncü katında oturan 2 aylık evli Didem Aynur Alpay, yan dairedeki komşularına misafirliğe gitti. Evinin anahtarını unuttuğunu fark eden Alpay, terastan kendi dairesinin terasına geçmek istedi. İki terası birbirinden ayıran korkulukların kırılması sonucu Alpay yere çakıldı. Beton zemine düşen Didem Aynur Alpay olay yerinde yaşamını yitirdi.



Komşuları ve eşi Mustafa Aykut Alpay olayın ardından sinir krizi geçirdi. Polisin incelemesinin ardından Didem Aynur Alpay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis kadının eşi ve komşularının ifadelerine başvurdu.



Genç kadının cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Isparta'ya gönderildi.