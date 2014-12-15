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Yeni Evli Kadının Acı Sonu

Antalya'da 2 aylık evli 24 yaşındaki Didem Aynur Alpay, anahtarını unutunca yan dairenin terasından evine geçmek isterken, korkuluğun kırılması sonucu beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Yeni Evli Kadının Acı Sonu

Antalya'da 2 aylık evli 24 yaşındaki Didem Aynur Alpay, anahtarını unutunca yan dairenin terasından evine geçmek isterken, korkuluğun kırılması sonucu beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 10:04
Yeni Evli Kadının Acı Sonu
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Olay saat 01.30 sıralarında Fener Mahallesi, 1974'üncü Sokak'ta meydana geldi. Alpay Apartmanı'nın 3'üncü katında oturan 2 aylık evli Didem Aynur Alpay, yan dairedeki komşularına misafirliğe gitti. Evinin anahtarını unuttuğunu fark eden Alpay, terastan kendi dairesinin terasına geçmek istedi. İki terası birbirinden ayıran korkulukların kırılması sonucu Alpay yere çakıldı. Beton zemine düşen Didem Aynur Alpay olay yerinde yaşamını yitirdi.

Komşuları ve eşi Mustafa Aykut Alpay olayın ardından sinir krizi geçirdi. Polisin incelemesinin ardından Didem Aynur Alpay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis kadının eşi ve komşularının ifadelerine başvurdu.

Genç kadının cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Isparta'ya gönderildi. 

Son Güncelleme: 15.12.2014 10:05
Anahtar Kelimeler:
Didem Aynur AlpayKıbrıs Manşet
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