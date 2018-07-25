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Yeni dönem için ilk adım! Listede PYD detayı!

Suriye Muhalefeti Müzakere Heyeti’nin Suriye sorununun çözümü için yeni yapılacak Suriye Anayasası Komitesi için hazırladığı listesinde ENKS'den 2 Kürt temsilci bulunurken, PYD ise listede yer almıyor.

Yeni dönem için ilk adım! Listede PYD detayı!

Suriye Muhalefeti Müzakere Heyeti’nin Suriye sorununun çözümü için yeni yapılacak Suriye Anayasası Komitesi için hazırladığı listesinde ENKS'den 2 Kürt temsilci bulunurken, PYD ise listede yer almıyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:16
Yeni dönem için ilk adım! Listede PYD detayı!

Yeni dönem için ilk adım! Listede PYD detayı!

Suriye Muhalefeti Müzakere Heyeti’nin Suriye sorununun çözümü için yeni yapılacak Suriye Anayasası Komitesi için hazırladığı listesinde ENKS'den 2 Kürt temsilci bulunurken, PYD ise listede yer almıyor.

SMDK kaynaklarından edinilen bilgilere göre SuriyeAnayasa Komitesi listesinde yer alanların isimleri belli oldu.

Listede, Suriye muhalefeti ile aynı cephede yer alan Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nden (ENKS) Hewas Egid ve Zehra Muhammed de yer alırken, PYD ve YPG'nin bağlı bulunduğu Demokratik Halk Hareketi'nden (TEV-DEM) ise kimse listede yok.

SURİYE MUHALEFETİ DE PYD'Yİ İSTEMİYOR

PDY'nin listede olmamasının sadece Türkiye'nin yoğun baskısı nedeniyle olmadığı, Suriye Muhalefetinin de PYD'yi listede istemediği öğrenildi.

50 KİŞİLİK DAHA SİVİL BİR LİSTE DAHA OLACAK

Konuyla ilgili konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Başkan Yardımcısı Abdulbasit Hemo,Suriye  Muhalefetinin BM'ye sunmuş olduğu listede PYD ve TEV-DEM'den kimsenin yer almadığını belirterek, şöyle konuştu:

Suriye  Muhalefeti Yüksek Müzakere Heyeti,Suriye Anayasası Komitesi için hazırladığı 50 kişilik isim listesini Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya sundu. Listede Suriye Muhalefetinin tüm kesimleri temsil ediliyor. ENKS'den de 2 kişi listede yer alıyor. ENKS'den Hewas Egid ve Zehra Muhammed yer alıyor. PYD ve TEV-DEM'den ise kimse listede yok. 50 kişilik liste daha olacak. Bu 50 kişilik listede ise kadınlar, gençler ve bağımsız kişiler ve sivil kesimler olacak. Suriye rejimi de 50 kişilik liste sunacak. Anayasa komitesi için toplam 150 kişilik bir isim listesi olacak.'

GARANTÖR ÜLKELER TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN

Geçtiğimiz ay açıklama yapan Suriyeli muhaliflerin Moskova grubu temsilcisi ve Suriye Değişim ve Özgürlük İçin Halk Cephesi Başkanı Kadri Cemil, muhaliflerin garantör ülkelere (TürkiyeRusyave İran) anayasa komitesinin oluşturulması için aday listesi gönderdiklerini belirtmişti.

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