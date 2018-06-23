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Yeliz Yeşilmen İsyan Etti: Bütün Türkiye Selülitlerimi Konuştu!

Bodrum'da tatil yapan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, vücudunda selülit olmadığını belirterek, isyan etti. Yeşilmen, "Bütün Türkiye selülitlerimi konuştu" dedi.

Yeliz Yeşilmen İsyan Etti: Bütün Türkiye Selülitlerimi Konuştu!

Bodrum'da tatil yapan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, vücudunda selülit olmadığını belirterek, isyan etti. Yeşilmen, "Bütün Türkiye selülitlerimi konuştu" dedi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 21:36
Yeliz Yeşilmen İsyan Etti: Bütün Türkiye Selülitlerimi Konuştu!

Yeliz Yeşilmen İsyan Etti: Bütün Türkiye Selülitlerimi Konuştu

Bodrum'da tatil yapan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, vücudunda selülit olmadığını belirterek, isyan etti. Yeşilmen, "Bütün Türkiye selülitlerimi konuştu" dedi.

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen Bodrum Çarşısı'nda sanatçı Serpil Benay'a ait kafede kahvaltı yaparken görüntülendi. 'Fıstık çıkı çıkı' adlı şarkısının dünyada popüler olduğunu, instagram sayfasının 50 milyon takipçisi olduğunu söyleyen Yeşilmen, selülit haberlerine açıklık getirdi.

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YAZ BOYUNCA DİNLENECEĞİM

İki yeni sinema film teklifi oldu ifade eden Yeşilmen, "İki film, bir televizyon programı var.Televizyon programı sabah magazini gibi olacak. Ben sürekli görüşüyorum projeler için ama artık kanallar fazla para vermiyor, farklı anlaşmalar yapılıyor. Benim de çocuklarımı bırakacağıma değmesi gerekiyor. Yaz boyu Bodrum'da dinleneceğim ve daha sonra çalışmaya başlayacağım" diye konuştu.

"KOCAM KIZMASA BİKİNİYLE SELÜLİTLERİMİN OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da görüntülenen Yeliz Yeşilmen, basında çıkan 'selülit' haberlerine isyan ederek, "Bütün Türkiye benim selülitimi konuştu. Asla bana ait olmayan bir durum. Bikini ile çıkacağım basın karşısına, eşim Ali bana kızar. Yoksa bütün basını çağırır bikiniyle çıkardık karşınıza. O fotoğraf nasıl öyle oldu anlamadım. Hayranlarım bana yazmış, senin kafanı başka birine montaj etmişler diye. Ben geçen seneye göre kilo verdim. Sezona böyle başlamak biraz hayal kırıklığı oldu. Diz kapağıma kadar selülitli çıkmışım. İllaki vücudunda selülit vardır ufak tefek ama öyle canavar gibi değil. Ayrıca vücuda neden takılıyorlar, olsa da ne olur ki? Alaçatı'da ummayacağım bir anda çocuğumla ilgilenirken çekmişler. Ama böyle habersizce, iki çocuk annesi ile neden uğraşıyorlar? Bir de photoshop diyerek sosyal medyadan fotoğraflarımı alıyorlar" dedi.

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