Yeğenini Öldürüp İntihar Etti



İzmir’in Çiğli İlçesi’nde cinayet suçundan girdiği cezaevinden 5 ay önce tahliye olan 35 yaşındaki Turan Sert, kiraladığı evde yeğeni 23 yaşındaki Şeyma Soyuipek’i göğsünden tabancayla vurup öldürdü. Sert, ardından aynı tabancayı başına ateşleyerek yaşamına son verdi2005 yılında Muhammet Özütok’un öldürülmesiyle ilgili cezaevine giren Turan Sert, yaklaşık 5 ay önce tahliye edildi. Sert, Adnan Menderes Havalimanı’ndaki bir kafede kasiyer olarak çalışan yeğeni Şeyma Soyuipek ile birlikte, dün Sabah saatlerinde Egekent Semti 8846 Sokak’taki bir daireyi kiraladı. Akşam saatlerinde daireye gelen ev sahibi, kira kontratını imzalatmak için Sert ile yeğeninin bulunduğu evin ziline bastı. Kapı açılmayınca kendi anahtarını kullanmak isteyen ev sahibi, açamayınca polisi aradı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, dairenin salonunda Şeyma Soyuipek ile amcası Turan Sert’in cansız bedenlerini buldu.Evde yapılan incelemede, Turan Sert’in, genç kızı tabancayla göğsünden vurduktan sonra aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Tabanca, Sert’in cesedinin yanında bulundu. Acı haberi alan ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Sert ve yeğeninin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.Yeğenini öldürüp intihar eden Sert’in, neden ev kiraladığı ve ikili arasında ne yaşandığı ise henüz tespit edilemedi.Bu arada, Şeyma Soyuipek’in babasının bir süre önce, Sert olan soyismini değiştirdiği öğrenildi. Soruşturma başlatan polisin, genç kız ile Sert’in yakınlarının ifadesine başvuracağı belirtildi.