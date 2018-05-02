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"Yazıcı: “BBP'ye Parti Listelerinde Yer Verilecek“

 AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Parti listelerinde yer vermek suretiyle Büyük Birlik Partisiyle de ittifakı gerçekleştirmiş olacağız." dedi.  

"Yazıcı: “BBP'ye Parti Listelerinde Yer Verilecek“

 AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Parti listelerinde yer vermek suretiyle Büyük Birlik Partisiyle de ittifakı gerçekleştirmiş olacağız." dedi.  

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:23
"Yazıcı: “BBP'ye Parti Listelerinde Yer Verilecek“

 AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Parti listelerinde yer vermek suretiyle Büyük Birlik Partisiyle de ittifakı gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

 

Yazıcı, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

 

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin seçim ittifakında anlaştıklarına dair haberlere ilişkin Yazıcı, "Hayırlı olsun. Herhalde bir zor ittifakı, yani bunların ittifakı, yani zorlandılar, zorlandılar sonuçta bir araya geldiler, onun için bir zor ittifakı diye aklıma geldi hemen." ifadesini kullandı.

 

Yazıcı, uyum düzenlemelerinin yapılması için gerekli olan yetki kararnamesi yöntemi hakkında, "Bu seçimler, öne alınmış olması dolayısıyla bir yetki kararnamesinden söz ediyor değiliz. Seçimler öne alınmamış olsaydı bile biz bu alandaki düzenlemelerin bir yetki kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulunca çıkartılacak kanun hükmünde kararnamelerle düzenlemesinin daha rasyonel olduğunu çalışmalarımızda değerlendirmekteydik." diye konuştu.

 

BBP İLE İTTİFAK

 

MHP ile AK Parti'nin ittifakının oy pusulasında görünür olacağını vurgulayan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"İki partinin logosu da oy pusulasında yer alacak. Ama Büyük Birlik Partisiyle yapacağımız ittifak mutabık kalınacak yerde ve sayıda, yani o çok netleşmiş değil. Onu elbette ki Genel Başkanımız yetkili organlarda da istişare etmek suretiyle belirleyecek, karşı tarafın da tabi kabulü önemli. Ona göre parti listelerinde yer vermek suretiyle Büyük Birlik Partisiyle de ittifakı gerçekleştirmiş olacağız."

 

14 KOMİSYON MÜLAKAT YAPACAK

 

Bugün, AK Parti'den aday adayı olmak isteyenlerin başvurularının sona ereceğini dile getiren Yazıcı, başvuruda bulunanların mülakatlarını yapmak üzere 14 komisyon kurulduğunu söyledi.

 

Komisyonların çalışmasını tamamladıktan sonra 4 genel başkan yardımcısının başkanlığında bir eleme yapılacağını aktaran Yazıcı, elemelerin ardından isimlerin genel başkan başkanlığındaki üst komisyona sunularak, adayların netleşeceğini bildirdi.

 

6 BİN 647 KİŞİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSUNDA BULUNDU

 

Yazıcı, AK Parti'ye milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunanların sayısının dün akşam itibarıyla 6 bin 647 olduğunu, bunun 2 bin 68'inin genel merkeze başvuru yaptığını söyledi.

 

Bakanların milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunup bulunmadığına yönelik bir soruya Hayati Yazıcı, şu yanıtı verdi:

 

"Şimdi bu sistemde ifade ettiğiniz gibi bakanlar, parlamento üyeleri arasından değil dışarıdan. Parlamento üyeleri arasından yapılırsa ne olur? Parlamento üyeliğinden istifa etmesi gerekecek. Bu kadar bir lüksümüz yok. Yani parlamento üye sayımızı aşağıya indiremeyiz. Dolayısıyla şimdi kalkıp da 'Ben başvurayım mı' gibi bir soruyu Genel Başkanımıza yöneltmek ya da geliyorlar bizlere yöneltiyorlar. Şimdi başvurma yani o zaman adama 'dışarıdan bakan mı olacak', başvur 'bakan olmayacak bu onun için başvurdu' deniyor. Bu tür böyle yorum yapabilecek alanlar bırakmamak amacıyla isteyen herkes başvurusunu yapsın."

 

"22 ARKADAŞIMIZ, ÜÇ DÖNEME TAKILIYOR"

 

AK Parti üç dönem kuralının hatırlatılması üzerine Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

 

"22 arkadaşımız, üç döneme takılıyor. Üç dönem kuralımız geçerli, üç dönem kuralı yürürlüğünü sürdürüyor, askıya alınmış değil, mülga hale gelmiş değil. Ama siyaset gerçek faktörlerle gerçeklik gözetilmek suretiyle icra edilen bir alandır. Dolayısıyla ola ki üç dönemlik içerisindeki arkadaşlarla seçim bölgesi, seçim çevresi itibarıyla daha fazla verim alabileceğimiz bir pozisyonu var, o zaman onu değerlendiririz. Demek ki yetkiyi bu çerçevede kullanacağız. O bakımdan üç dönemlik olan arkadaşlarımız da aday adaylığı için başvuranlar arasında yer alıyorlar."

 

Yazıcı, "24 Haziran'da biter mi seçim?" sorusuna, "Kesinlikle biter. Yani millet bir işi, Türkiye için önemli bir işi teyit etmez, bekletmez. İnşallah 24 Haziran akşamı Türkiye'nin hem hükümeti belli olacak, yani yürütmesi, yürütmenin başı cumhurbaşkanı belli olacak, o kişi bugünkü Cumhurbaşkanımız, bizim Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 600 kişilik parlamento da o gün akşam inşallah belli olacak." karşılığını verdi.

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 02.05.2018 15:31
Anahtar Kelimeler:
BBPAkpİTTİFAKI
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