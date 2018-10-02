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Yaz Saati Uygulaması Türkiye’de Sürekli Hale Getirildi

Türkiye’de yaz saati uygulaması sürekli hale getirildi.

Yaz Saati Uygulaması Türkiye’de Sürekli Hale Getirildi

Türkiye’de yaz saati uygulaması sürekli hale getirildi.

02 Ekim 2018 Salı 06:02
Yaz Saati Uygulaması Türkiye’de Sürekli Hale Getirildi

Türkiye’de yaz saati uygulaması sürekli hale getirildi.

Deneme uygulaması geçen yıl yapılan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla, ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi

Son Güncelleme: 02.10.2018 09:06
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