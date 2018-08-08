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Yaşlanmayı durdurmanın formülü bulundu mu?

Exeter Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, insan hücrelerindeki yaşlanmaya bağlı unsurları tersine çevirebilen bir içerik geliştirdi.

Yaşlanmayı durdurmanın formülü bulundu mu?

Exeter Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, insan hücrelerindeki yaşlanmaya bağlı unsurları tersine çevirebilen bir içerik geliştirdi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:30
Yaşlanmayı durdurmanın formülü bulundu mu?

Exeter Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, insan hücrelerindeki yaşlanmaya bağlı unsurları tersine çevirebilen bir içerik geliştirdi.

İnsan hücrelerinin yaşlanmasıyla bağlantılı önemli unsurların yeni içeriklerle tersine çevrilebileceği bildirildi.

Science Daily’nin haberine göre, Exeter Üniversitesinde laboratuvar ortamında endotelyal hücreler üzerinde yapılan araştırmada, hücrelerin enerji üretim merkezi olarak bilinen mitokondrileri hedef alan içerikler kullanıldı. İçerikler sayesinde, bozulan ve bölünmeyi durduran daha yaşlı hücre sayısının neredeyse yarı yarıya azaldığı görüldü.

Tamamı Exeter Üniversitesinde geliştirilen üç farklı içeriğin (AP39, AP123 ve RT01), hücrelerdeki mitokondrilere az miktarda hidrojen sülfür gazı verdiği, böylece yaşlı veya hasarlı hücrelerin hayatta ve genç kalmaları için gereken enerjinin üretilmesine yardım ettiği belirtildi.

KALP DAMAR HASTALIKLARI TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR

Araştırmada ayrıca endotelyal hücrelerin yaşlanma süreci üzerinde önemli rol oynayan iki zincirleme faktör de tespit edildi.

Endotelyal hücrelerin, damar içinde bulunması nedeniyle çalışmanın gelecekte özellikle kalp damar hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceği ifade edildi.

Araştırma ekibinden Profesör Lorna Harries, çalışmalarının, ömrün uzatılmasından ziyade yaşam kalitesinin ve sağlığın iyileştirilmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

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