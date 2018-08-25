banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
"Lefkoşa'da İntihar"
Son Dakika
Lefkoşa'da intihar
Kayıp kız bulundu
KAYIP KIZ BULUNDU
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Haspolat’da hırsızlık
HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
banner282

Yarım asırlık cam sanatçısı mesleğini sokakta yaşatıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli cam üfleme sanatçısı 62 yaşındaki Coşkun Keskin, yarım asırdır nefesiyle camı şekillendiriyor.

Yarım asırlık cam sanatçısı mesleğini sokakta yaşatıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli cam üfleme sanatçısı 62 yaşındaki Coşkun Keskin, yarım asırdır nefesiyle camı şekillendiriyor.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:06
Yarım asırlık cam sanatçısı mesleğini sokakta yaşatıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli cam üfleme sanatçısı 62 yaşındaki Coşkun Keskin, yarım asırdır nefesiyle camı şekillendiriyor.

Muğla Fethiye'de kira ücretini karşılayamadığı için atölyesini kapatmak zorunda kalan 62 yaşındaki cam üfleme sanatçısı Coşkun Keskin, mesleğini sokakta yaşatmaya çalışıyor.

Cumhuriyet Mahallesi 504. Sokak'taki masasında sanatını icra eden Keskin, ürettiklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Yüksek ısı ile genleştirdiği camlara üfleyerek şekil veren Keskin, el işçiliği ve hayal gücüyle tüp halindeki cam parçalarına yeni formlar veriyor. Birçok hayvan figürünün yanı sıra süs eşyaları, kolyeler ve vazolar yapan Keskin, hem sanatını yaşatıyor hem de geçimini sağlıyor.

Sanatına ilkokul yıllarında başladı

Cam üfleme sanatına ilkokul çağlarında başlayan Keskin, neredeyse yarım asırdır bu işi yaptığını söyledi.

Sanata başladığı yıllarda cam şırınga, farklı boyutlardaki deney tüpleri gibi laboratuvar malzemeleri de yaptığını anlatan Keskin, şöyle konuştu:

"Plastik malzemeler çıkınca laboratuvar işleri yapmaz olduk. Yine de zaman zaman Antalya'dan laboratuvar malzemeleri kırıldığında tamir için bana getiriyorlar. Çalıştıkça kendimi geliştirdim. Bana 'Tavşan, fil yapabilir misin?' gibi sorularla geliyorlar. Bunu dolu camdan kolay yapabilirsiniz ama ben boş camdan yapıyorum. Yaptığım işten, üflemediğim zaman zevk almıyorum."

Tüm zorluklara rağmen sanatını yaşatmaya çalışıyor

Coşkun Keskin, sanatını imkansızlıklar nedeniyle zor şartlar altında sokakta sürdürdüğünü vurguladı.

Yazın sıcakta, kışın ise yağmur nedeniyle güçlükle çalıştığını anlatan Keskin, şunları söyledi:

"Üstüme şemsiye koyarak korunmaya çalışıyorum. Tüm zorluklara rağmen bu sanatı yaşatmaya çalışıyorum. Yaz sıcağında çalışarak bir şeyler üretiyorum. Çalışırken yanımda izleyenler sıcaktan duramıyor. Cam bin 250 derecede eriyor. Bu sıcaklığın içinde insan kalsa erir. Akşama kadar başımdan 5-6 şişe soğuk su döküyorum. Yerleri ve şemsiyenin üstünü ıslatıyorum."

Gençler sıcağı gördüğü zaman kaçıyor

Keskin, hayalinde camdan devasa heykeller yapmak olduğundan bahsederek, yapmak istediği eserlerin, villaların bahçesinde dekoratif olarak çok güzel duracağını belirtti.

Gençlerin telefonlarla, bilgisayarla oynadığını ve tembelleştiğini savunan Keskin, "Bir tane genç gelip bana 'Şu sanatı öğret' demiyor. Bu sıcağı gördükleri zaman kaçıyorlar. Bizim gençlik yıllarımızdaydı sabretmek, çalışmak. İki çocuğumu okuttum. Şimdi de bu işle bir çocuğuma bakıp, geçimimi sağlıyorum" dedi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelin Kayası köylülerin başına dert oldu
Gelin Kayası köylülerin başına dert oldu
İslam Slimani: ‘Ejderha avcısıydım Aslan avcısı olacağım’
İslam Slimani: ‘Ejderha avcısıydım Aslan avcısı olacağım’
Türkiye’nin dış borcu hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Türkiye’nin dış borcu hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yeni Ayder Yaylası böyle olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yeni Ayder Yaylası böyle olacak
Yargı imamı darbe girişimini 6 ay önceden biliyormuş
Yargı imamı darbe girişimini 6 ay önceden biliyormuş
Mobil data kullanımı geçen yıla göre bayramda iki katına çıktı
Mobil data kullanımı geçen yıla göre bayramda iki katına çıktı
Sakarya’da büyük panik! 3 bin 362 kişi hastanelik oldu
Sakarya’da büyük panik! 3 bin 362 kişi hastanelik oldu
TSK’dan Başarılı Sınır Ötesi Operasyonları
TSK’dan Başarılı Sınır Ötesi Operasyonları
Türk tersanelerinde üretilen elektrikli gemiler dünya denizlerine açılacak
Türk tersanelerinde üretilen elektrikli gemiler dünya denizlerine açılacak
"Malazgirt şehitleri" anısına fener alayı düzenlendi
"Malazgirt şehitleri" anısına fener alayı düzenlendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim