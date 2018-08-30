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Yargıyı tartıştıran 2 karar

Ankara ve İstanbul'da aynı gün yaşanan 2 olay, yargıyı da tartışmaya açtı. İki hakim hakkında bakanlık inceleme başlattı.

Yargıyı tartıştıran 2 karar

Ankara ve İstanbul'da aynı gün yaşanan 2 olay, yargıyı da tartışmaya açtı. İki hakim hakkında bakanlık inceleme başlattı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:26
Yargıyı tartıştıran 2 karar

Ankara ve İstanbul'da aynı gün yaşanan 2 olay, yargıyı da tartışmaya açtı. İki hakim hakkında bakanlık inceleme başlattı.

Ankara Kahramankazan’da eşini bıçaklayarak balkondan atan Fatih E. mahkemece serbest bırakıldı. İstanbul Pendik'te de ‘Gürültü yapıyorlar' diye parkta oynayanlara ateş açıp bir çocuğu yaralayan B.B, serbest kaldı. Zanlılar olayın medyaya yansıması ve tepkiler üzerine de 24 saat sonra yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Şüphelileri serbest bırakan mahkeme daha sonra tutuklama kararı verdi. Adalet Bakanlığı olaylarla ilgili hakimler hakkında inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirdi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakladıktan sonra önce balkondan atan, ardından da üzerine saksı fırlatan Fatih E, olayın ardından gözaltına alındı. Fatih E, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karara Ankara Batı Başsavcılığı aynı gün itiraz etti. İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği de, bu kez kocanın tutuklanmasına karar verdi.

ADLİYEYE DAHİ SEVK EDİLMEDİ

Bir başka olay da İstanbul Pendik'te yaşandı. Dumlupınar Mahallesinde oturan bir şahıs, parkta oynayan çocuklara “gürültü yapıyorlar” diyerek ateş açtı ve Hiranur Demircan adlı çocuk sırtından vurularak yaralandı. Ateş açan Barış B, gözaltına alındı ancak Anadolu Savcılığının talimatıyla adliyeye dahi sevk edilmeden, emniyette ifade verip, serbest bırakıldı.

Olayın medyaya yansıması üzerine Başsavcılık, Barış B hakkında “Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçundan 24 saat sonra yeniden gözaltı kararı verdi. Adliyeye getirilen Barış B, tutuklandı.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Her iki olayda da şüphelilerin durumlarında herhangi bir değişiklik olmamasına karşın, önce serbest bırakma, sonra tutuklama kararı verilmesi tartışmaya neden oldu. Adalet Bakanlığı ise, Pendik'teki olayla ilgili inceleme başlatarak, olayın adli boyutunda ihmal olup olmadığını araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

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