Yargıtayın Berberoğlu Kararı Sonrası Yargılanmaları Süren 66 Milletvekili Diken Üstünde

Yargıtay'ın tutuklu CHP'li vekil Enis Berberoğlu için yargılamanın durdurulması talebini reddetmesi, yargılamaları süren 50 CHP'li, 16 HDP'li toplam 66 milletvekilinin tutuklanabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

Tutuklu CHP'li Enis Berberoğlu, 24 Haziran'da vekil seçilince davanın durdurulmasını talep etti.Yargıtay reddetti. Şimdi gözler benzer durumda olan milletvekillerinde.

CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu, Haziran 2017'de dokunulmazlıkların kaldırılması nedeniyle yargılandığı davadan tutuklandı. Yargılama sürerken Berberoğlu 24 Haziran'da yeniden milletvekili seçildi. Dokunulmazlık kazanan Berberoğlu'nun avukatları Yargıtay 16. Daire'ye başvurup yargılamanın durdurulmasını istedi. Ancak talep reddedildi. Avukatlar 17. Daire'ye başvurup karara itiraz etti. Yargıtay'ın kararı, dikkatleri yargılamaları süren vekillere çevirdi.

VEKİLLİKLERİ DÜŞEBİLİR

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, Berberoğlu'nun durumu 50 CHP'li, 16 HDP'li toplam 66 milletvekilini ilgilendiriyor. Hukukçu milletvekillerine göre; bu dosyalarla ilgili başvurularda da Berberoğlu ile ilgili Yargıtay kararı emsal alınırsa yargılamalar devam edecek. Bu da yargılama sürerken, tıpkı Berberoğlu davasında olduğu gibi bir tutuklamaya yol açabilir. Davalarda 1 yıldan fazla hapis cezası kesinleşirse de vekillikler düşebilir. CHP lideri kEMAL KILIÇDAROĞLU hakkında 39, HDP Eş Başkanı PERVİN BULDAN hakkında 48 dosya varP

MUHALEFET ELEŞTİRDİ

Meclis'te bulunan 66 milletvekilini ilgilendiren bu durum önceki gün TBMM Başkanlık Divanı'nda görüşüldü. HDP'li Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ile CHP'li Meclis Başkanvekili Levent Gök anayasadaki hükümleri anımsatıp Yargıtay kararını eleştirdi.

YILDIRIM: İNCELEYECEĞİM

CHP'li Levent Gök ise şöyle dedi: Yargı, yasama organının üyesinin faaliyetini engellemiştir. Bu, başka üyelerin de faaliyetlerinin engelleneceği anlamına gelir. Meclis Başkanı bu durumda yasama organı üyelerine sahip çıkmak zorundadır"

Meclis Başkanı Binali Yıldırım konuyu inceleyeceğini söyledi.