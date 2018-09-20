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Yargıtay’dan Enis Berberoğlu\'na Tahliye Kararı

Ankara, 20 Eylül 18 (.): Yargıtay Enis Berberoğlu\'na, MİT tırları görüntülerini Can Dündar\'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Yargıtay’dan Enis Berberoğlu\'na Tahliye Kararı

Ankara, 20 Eylül 18 (.): Yargıtay Enis Berberoğlu\'na, MİT tırları görüntülerini Can Dündar\'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:58
Yargıtay’dan Enis Berberoğlu\'na Tahliye Kararı

Ankara, 20 Eylül 18 (.): Yargıtay Enis Berberoğlu\'na, MİT tırları görüntülerini Can Dündar\'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Yargıtay, Enis Berberoğlu\'na, MİT tırları görüntülerini Can Dündar\'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı.

Milletvekilliği sona erinceye kadar Enis Berberoğlu\'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.

(AA/FEZ)

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