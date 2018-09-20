Yargıtay’dan Enis Berberoğlu\'na Tahliye Kararı

Ankara, 20 Eylül 18 (.): Yargıtay Enis Berberoğlu\'na, MİT tırları görüntülerini Can Dündar\'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.
Yargıtay, Enis Berberoğlu\'na, MİT tırları görüntülerini Can Dündar\'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı.
Milletvekilliği sona erinceye kadar Enis Berberoğlu\'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.
(AA/FEZ)