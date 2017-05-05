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05 Mayıs 2017 Cuma 13:14

Wıkıpedıa'nın İtirazına Mahkemeden Ret

Türkiye’de Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Wikipedia sitesinin bağlı bulunduğu &#34;Wikimedia&#34; adlı vakfın, siteye erişim engellenmesi kararına yaptığı itirazı reddetti.

Wıkıpedıa'nın İtirazına Mahkemeden Ret
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Türkiye’de Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Wikipedia sitesinin bağlı bulunduğu "Wikimedia" adlı vakfın, siteye erişim engellenmesi kararına yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellendi.

Wikipedia sitesinin bağlı bulunduğu "Wikimedia" adlı vakıf, "ifade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle erişimin engellenmesi kararına itiraz etti.

İtiraz, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez tarafından reddedildi.

Kararda, erişimin engellenmesine yapılan itirazların, ifade özgürlüğüne aykırılık noktasında toplandığı belirtilerek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilgili maddelerinde, ifade özgürlüğünün, suç işlenmesinin önlenmesi için gerekli yaptırımlara tabi tutulabileceğinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, ilgili maddesinde de ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik erişim engeli kararı verilebileceğinin hüküm altına alındığı belirtilen kararda, "Hakimliğimizce 'ifade özgürlüğü' demokratik hukuk devletinin en temel haklarından biri olarak kabul edilmektedir. Ancak belirtilen yasal metinlerden de anlaşılacağı gibi 'ifade özgürlüğü' mutlak haklardan değildir, şartların oluşması ve ölçülülüğün gerektirdiği durumlarda ifade özgürlüğü kısıtlanabilir." ifadesi kullanıldı.

“OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI İLE ASKIYA ALINAN AİHS HÜKÜMLERİ”

Kararda, Türkiye Cumhuriyeti devletince, 20 Temmuz 2016'da, tüm ülke genelinde "olağanüstü hal" ilan edildiği, aynı saatlerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesi gereğince sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini geçici olarak askıya aldığının da Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bildirildiği anımsatıldı.

AİHS'in 15/2. maddesi ile sözleşmenin hangi hükümlerinin askıya alınamayacağının hükme bağlandığı ifade edilen kararda, 10. maddede düzenlenen ifade özgürlüğünün bunlardan biri olmadığı vurgulandı.

Kararda, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Hakimliğimiz tarafından verilen itiraza konu kararda, www.wikipedia.org adlı internet sitesinde yer alan iki ayrı URL adresinde bulunan ve talebe konu edilen içeriklerde, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Suriye'de yaşanan iç savaşı başlatanlardan olduğu, terör örgütlerini desteklediği, silah yardımında bulunduğu' gibi uluslararası platformda ve ülke içerisinde saygınlık ve itibarını zedeleyecek, terörü destekleyen bir devlet olduğu izlenimi verecek derecede haksız nitelikte saldırının bulunduğu anlaşılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti Başbakanlığınca, Bilişim Teknolojileri Kurumuna başvurulmuş, ancak talebe konu URL adreslerinin şifreli olması nedeniyle teknik olarak erişimin engellenmesi mümkün bulunmadığından, internet sitesinin tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmiş, hakimliğimizce de bu karar yerinde bulunduğundan onaylanmıştır. Verilen kararda, internet sitesine tümden erişimin engellenmesinin geçici olduğu, belirtilen iki URL adresine www.wikipedia.org yetkilileri tarafından erişim engelinin konulması halinde kaldırılması gerektiği vurgulanmıştır. Açıklanan nedenlerle hakimliğimiz kararında düzeltilecek bir husus bulunmadığından, itirazın reddine karar verilmiştir."

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